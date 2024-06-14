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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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Домой366INFO.RUТреть россиянок не готовы строить отношения с мужчинами, не читающими книги

Треть россиянок не готовы строить отношения с мужчинами, не читающими книги

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Дейтинг-сервис Mamba совместно с литературной платформой «Литнет» провел опрос среди россиян и выяснил, оценивают ли они возможных партнеров по литературным предпочтениям. Как оказалось, и мужчины, и женщины в одинаковом соотношении находят, что читающий представитель противоположного пола — это сексуально.

Женщины читают книги чаще мужчин: 88% читающих респонденток против 79% респондентов. При этом, согласно результатам исследования, 12% мужчин убеждены, что читающая женщина более сексуальна, чем нечитающая. Также каждая десятая женщина считает сексуальным, когда мужчина читает книги.

67% женщин так или иначе смотрят на то, читает ли их потенциальный партнер или нет, чуть менее 60% мужчин делают так же. Кроме того, треть женщин и 21% мужчин утверждают: для них важно, чтобы их вторая половинка любила читать.

Более 71% женщин отметили, что им интересны литературные пристрастия потенциального бойфренда. Мужчин же куда меньше интересуют предпочтения женщин в литературе, но при этом около 70% все же можно впечатлить тем, какие книги выбирает потенциальная партнерша.

Что интересно, и на мужчин, и на женщин одинаковый эффект «вау» производит любовь человека к двум произведениям: «Войне и миру» Толстого и «Преступлению и наказанию» Достоевского. Помимо этого, 20% женщин оценили бы, если бы мужчина положительно отозвался о книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джона Грэя. Каждую десятую впечатлил бы тот, кому нравится серия романов «Пятьдесят оттенков серого». Мужчин же можно восхитить любовью к «Гарри Поттеру» Джоан Роулинг (16%), «Властелину колец» Джона Толкина (14%) и серии книг «Песнь Льда и Огня» Джорджа Мартина (13%).

Литературные предпочтения у мужчин и женщин в целом довольно сильно разнятся. На первом месте у россиянок литература о психологии (32%), далее идут русская классика (28%) и детективы (18%). У мужчин на первом месте стоит русская классика (28%), а также им нравятся фантастика (23%), научная литература (16%) и зарубежная классика (15%).

Опрос показал, что женщины чаще мужчин читают любовные романы и эротику, литературу об эзотерике и об успешных предпринимателях. Мужчины же больше любят триллеры, современные зарубежные романы и бизнес-литературу.

Для более чем 30% опрошенных мужчин начитанность — показатель образованности и ума, для четверти это сигнализирует, что у девушки широкий кругозор. Каждый десятый также отметил, что начитанность говорит о хорошем культурном бэкграунде.

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