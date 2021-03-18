Артисты Большого театра с эксклюзивным концертом среди растений

19 марта 2021 года в оранжерее ВДНХ прозвучат шедевры Моцарта, Вивальди, Чайковского, Рахманинова, Пуччини и других великих композиторов в исполнении сопрано Екатерины Морозовой и пианиста-концертмейстера Артёма Гришаева.
В репертуар певицы на сцене Большого театра вошли партии Мюзетты («Богема» Пуччини), Графини («Свадьба Фигаро» Моцарта), Мерседес («Кармен» Бизе), Иоланты в одноименной опере Чайковского, Донны Анны («Каменный гость» Даргомыжского), Настасьи Филипповны («Идиот» Вайнберга, первая исполнительница в Большом театре), Русалки в одноименной опере Дворжака, Татьяны («Евгений Онегин» Чайковского, премьера 2019 года), Монахини («Огненный ангел» Прокофьева), Половецкой девушки («Князь Игорь» Бородина) и другие.
В 2017 исполнила заглавную партию в опере «Иоланта» на Оперном фестивале в Савонлинне (Финляндия, дирижер Туган Сохиев) и дебютировала в дрезденской Земпер-опере в партии Джульетты («Сказки Гофмана» Ж. Оффенбаха). В 2018 спела партию Татьяны в новой постановке оперы «Евгений Онегин» П. Чайковского на сцене Рейнской национальной оперы в Страсбурге (дирижер-постановщик Марко Летония, режиссер-постановщик Фредерик Уэйк-Уокер).
Екатерина Морозова активно гастролирует в России и Европе, выступая в самых престижных концертных залах.
Её концерт в оранжерее ВДНХ — одно из главных событий в культурной жизни весенней Москвы.
Артём Гришаев сотрудничал со многими известными дирижёрами, среди которых Туган Сохиев, Альберто Дзедда, Михал Клауза, Франческо Ланцилотта, Кристофер Мулдс, Стефано Монтанари, Уильям Лейси, Федерико Мария Сарделли, Марко Замбелли, Джакомо Сагрипанти, Эвелино Пидо, Бенжамин Пьоннье, Лоран Кампеллоне, Оттавио Марино, Дмитрий Юровский, Филипп Огeн, Василий Синайский, Роберт Тревино, Ричард Фарнс, Гарри Ведоу.
Начало в 20:00.
Концерт пройдет в исторической оранжерее павильона № 14 (ВДНХ). Павильон № 14 находится слева от катка и фонтана «Каменный цветок» в 10 минутах ходьбы от главного входа на ВДНХ (вход с противоположной стороны от центрального входа в здание).Оригинал публикации находится на сайте сетевого СМИ artmoskovia.ru | Если вы читаете её в другом месте, не исключено, что её украли.