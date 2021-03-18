Артисты Большого театра с эксклюзивным концертом среди растений

19 мар­та 2021 года в оран­же­рее ВДНХ про­зву­чат шедев­ры Моцар­та, Виваль­ди, Чай­ков­ско­го, Рах­ма­ни­но­ва, Пуч­чи­ни и дру­гих вели­ких ком­по­зи­то­ров в испол­не­нии сопра­но Ека­те­ри­ны Моро­зо­вой и пиа­ни­ста-кон­церт­мей­сте­ра Артё­ма Гришаева.

В репер­ту­ар певи­цы на сцене Боль­шо­го теат­ра вошли пар­тии Мюзет­ты («Боге­ма» Пуч­чи­ни), Гра­фи­ни («Сва­дьба Фига­ро» Моцар­та), Мер­се­дес («Кар­мен» Бизе), Иолан­ты в одно­имен­ной опе­ре Чай­ков­ско­го, Дон­ны Анны («Камен­ный гость» Дар­го­мыж­ско­го), Наста­сьи Филип­пов­ны («Иди­от» Вайн­бер­га, пер­вая испол­ни­тель­ни­ца в Боль­шом теат­ре), Русал­ки в одно­имен­ной опе­ре Двор­жа­ка, Татья­ны («Евге­ний Оне­гин» Чай­ков­ско­го, пре­мье­ра 2019 года), Мона­хи­ни («Огнен­ный ангел» Про­ко­фье­ва), Поло­вец­кой девуш­ки («Князь Игорь» Боро­ди­на) и другие.

В 2017 испол­ни­ла заглав­ную пар­тию в опе­ре «Иолан­та» на Опер­ном фести­ва­ле в Савон­линне (Фин­лян­дия, дири­жер Туган Сохи­ев) и дебю­ти­ро­ва­ла в дрез­ден­ской Зем­пер-опе­ре в пар­тии Джу­льет­ты («Сказ­ки Гоф­ма­на» Ж. Оффен­ба­ха). В 2018 спе­ла пар­тию Татья­ны в новой поста­нов­ке опе­ры «Евге­ний Оне­гин» П. Чай­ков­ско­го на сцене Рейн­ской наци­о­наль­ной опе­ры в Страс­бур­ге (дири­жер-поста­нов­щик Мар­ко Лето­ния, режис­сер-поста­нов­щик Фре­де­рик Уэйк-Уокер).

Ека­те­ри­на Моро­зо­ва актив­но гастро­ли­ру­ет в Рос­сии и Евро­пе, высту­пая в самых пре­стиж­ных кон­церт­ных залах.

Её кон­церт в оран­же­рее ВДНХ — одно из глав­ных собы­тий в куль­тур­ной жиз­ни весен­ней Москвы.

Артём Гри­ша­ев сотруд­ни­чал со мно­ги­ми извест­ны­ми дири­жё­ра­ми, сре­ди кото­рых Туган Сохи­ев, Аль­бер­то Дзед­да, Михал Кла­у­за, Фран­че­ско Лан­ци­лот­та, Кри­сто­фер Мул­дс, Сте­фа­но Мон­та­на­ри, Уильям Лей­си, Феде­ри­ко Мария Сар­дел­ли, Мар­ко Зам­бел­ли, Джа­ко­мо Сагри­пан­ти, Эве­ли­но Пидо, Бен­жа­мин Пьон­нье, Лоран Кам­пел­лоне, Отта­вио Мари­но, Дмит­рий Юров­ский, Филипп Огeн, Васи­лий Синай­ский, Роберт Тре­ви­но, Ричард Фарнс, Гар­ри Ведоу.

Нача­ло в 20:00.

Кон­церт прой­дет в исто­ри­че­ской оран­же­рее пави­льо­на № 14 (ВДНХ). Пави­льон № 14 нахо­дит­ся сле­ва от кат­ка и фон­та­на «Камен­ный цве­ток» в 10 мину­тах ходь­бы от глав­но­го вхо­да на ВДНХ (вход с про­ти­во­по­лож­ной сто­ро­ны от цен­траль­но­го вхо­да в здание).

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