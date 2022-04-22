Ural Music Night объявляет конкурс для дизайнеров

Ночь Музыки создает весь город: команда фестиваля, музыканты, эксперты, техники, звукорежиссеры, дизайнеры, владельцы и работники заведений города и зрители. Каждый видит Ural Music Night по-своему, и было принято решение дать возможность поделиться своим видением со всеми: фестиваль запускает конкурс на лучший дизайн капсульной коллекции мерча. Проект победителя будет реализован, презентован в социальных сетях Ural Music Night и представлен на фестивале.

Победитель получит все предметы капсульной коллекции. В нее могут войти: худи, футболки, носки, бутылки для воды, стикеры, открытки.

Количество разработанных предметов не ограничено, приветствуются неординарные носители. Один участник может подать одну заявку. Мокапы для стандартных предметов можно найти в форме заявки.

Заявки принимаются по 10 мая по ссылке https://forms.gle/q3X8xoBPxU56TTnA9.

В форме нужно оставить контактную информацию и приложить разработанные макеты. Результаты станут известны 19 мая.

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