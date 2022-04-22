Кураторами всероссийского хакатона «Города» стали известные архитекторы и урбанисты

Определены имена наставников хакатона «Города», которые будут курировать молодых архитекторов, градостроителей, дизайнеров и урбанистов. Под их руководством молодые специалисты будут исследовать территории, изучат пожелания местных жителей и разработают проекты по благоустройству территорий для регионов России. Хакатон «Города» является проектом трека Росмолодёжь.Креатив.

«Для молодых специалистов хакатон «Города» — это уникальный шанс поработать под руководством ведущих архитекторов и урбанистов и получить предложение о сотрудничестве. По опыту мы видим, что каждый третий куратор по завершению хакатона приглашает лучших специалистов к себе в команду. Так что для многих это отличный старт в карьере!», — рассказывает руководитель Роскультцентра, трек «Росмолодёжь.Креатив» Марина Абрамова.

«С каждым годом перед участниками Хакатона ставятся все более интересные задачи. В этом году их ждет разработка объектов для сельских территорий Псковской области, образовательно-рекреационной зоны в Новосибирской области, мультиформатное пространство для молодежи в Приморском крае и благоустройство общественных пространств в Ханты-Мансийской АО и Курской области. Мы обновили для участников образовательную программу, которая поможет развить необходимые навыки перед поездкой в регионы. Мы ожидаем, что в этом году будет большой интерес к проекту и высокая конкуренция среди кандидатов, поэтому важно всем желающим успеть зарегистрироваться на хакатон», — Ольга Шубникова, руководитель Всероссийского урбанистического хакатона «Города», начальник управления развития креативных индустрий в регионах (Роскультцентр).

«Подобного рода активности — это не только шанс прокачать свои навыки в проектировании, но и уникальная возможность поработать в команде, обменяться опытом с коллегами, получить возможность пообщаться с ведущими архитекторами и бюро», — считает куратор хакатона, преподаватель МАРХИ и сооснователь ARCHSLON Татьяна Осецкая.

«Молодые архитекторы — уникальные участники культурного ландшафта. Они ещё не успели ограничить свои фантазии большим опытом и суровой действительностью, поэтому именно они могу дать свежий взгляд на, казалось бы, понятные и привычные детали города», — уверен куратор хакатона, преподаватель МАРХИ и сооснователь ARCHSLON Александр Салов.

Кураторы хакатона «Города»:

Псковская область

Виктор Корси — архитектор, профессор кафедры архитектуры сельских населенных мест МАРХИ, член Союза архитекторов и Союза художников.

Амина Юсупова — архитектор Главного Архитектурно-планировочного управления.

Василиса Гончарова — архитектор, исследователь (концепция сохранения Соловецкого архипелага, исследование культуры Екатеринбурга «Екатеринбургский пульс», исследование Архангельского, тьютор воркшопа Ре-школа для города Шуи).

Мария Кучерявых — главный архитектор проектов реставрации и приспособления ООО «Стройстандарт сервис».

Анастасия Куракина — аналитик пространственного развития городов, разработчик мастер-плана «Три реки» в г. Чебоксары.

Сергей Станкевич — основатель архитектурного бюро Stankevich.design, член градостроительного совета г. Псков, член научно-методического совета при комитете ОКН Псковской области Общественный, помощник Губернатора Псковской области по направлению городского развития.

Новосибирская область

Александр Горохов — ведущий специалист Research and Design по благоустройству ПИК.

Елена Польская — основатель Архитектурно-художественной студии «Контур» (г. Новосибирск).

Приморский край

Татьяна Осецкая и Александр Салов — сооснователи ARCHSLON, преподаватели МАРХИ, члены Союза Архитекторов и Президиума Союза Архитекторов, авторы станции метро «Кленовый бульвар» (Москва), победители множества российских и зарубежных конкурсов.

Курская область

Сергей Муратов — профессор кафедры Градостроительства МАРХИ; член Союза архитекторов России и Союза художников России.

Андрей Моргунов — профессор кафедры Градостроительства МАРХИ; член Союза архитекторов России.

Ханты-Мансийский АО

Рената Насыбуллина — сооснователь link.bureau, кандидат архитектуры, доцент кафедры архитектуры Академии строительства и архитектуры Самарского государственного технического университета, председатель совета молодых архитекторов Самары.

Хакатон «Города» – это точка притяжения для молодых специалистов от 18 до 35 лет в области улучшения городской среды, готовых разработать проекты благоустройства территорий для регионов.

Прием заявок для участия в хакатоне проходит до 13 мая на сайте АИС «Молодежь России». В отборе могут участвовать представители профильных учебных заведений, архитекторы, градостроители, урбанисты, дизайнеры, экологи России в возрасте от 18 до 35 лет с опытом в реализации проектов по благоустройству территорий.

Финал конкурса пройдет с июня по ноябрь 2022 года в 5 регионах России: Псковской, Новосибирской, Курской, областях, Приморском крае и Ханты-Мансийском АО.

Команды-победители получат поддержку, в том числе экспертную и финансовую, на реализацию своего проекта в 2022-2026 году и будут приглашены на торжественную церемонию награждения.

Подробнее о проекте читайте на официальной странице хакатона.

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