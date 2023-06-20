Утка и щука стали частью подводного арт-парка

Уникальный подводный арт-парк «Тавриды» пополнился новыми инсталляциями в рамках образовательного заезда «Только в России». С 12 по 18 июня молодые промышленные архитекторы, дизайнеры, художники и даже дайверы проектировали, погружали арт-объекты и рисовали под водой — а такое возможно только в России!

«Подводный мир — это безграничное пространство для познания, он не любит суеты, любит контроль, спокойное и ровное дыхание, пытливый взгляд и стремление к коммуникации с водным миром. Там, где человек оставляет след дружелюбного взаимодействия с морской средой, фауной, местные обитатели тоже очень гостеприимны, они любят коммуницировать и приглашают познакомиться со своей планетой, которую нам еще только предстоит открывать», — поделился эксперт арт-школы Александр Степанов, директор по развитию «Tazmar maritime», советник директора Института Китая и современной Азии РАН, старший научный сотрудник Центра аналитических разработок ИЛА РАН и Института Латинской Америки РАН.

Наладить коммуникацию с подводным миром смогли 32 участника арт-школы подводного арт-парка образовательного заезда «Только в России». Под руководством инструкторов технического дайвинга, подводных художников и фотографов, научных сотрудников, дизайнеров и даже специализированных врачей прошли практические интенсивы по подводной живописи и фотографии, лекции о новейших международные подводно-археологические исследованиях и современных передовых технологиях, дискуссии об искусстве и дизайне, мастер-классы о цифровой 3D-печати и… создание под водой картин и фотографий! Участники, находясь в состоянии невесомости, вооружившись аквалангами, смогли с комфортом выполнить довольно сложную задачу — более 70 произведений искусства подняли на берег бухты Капсель!

Также в рамках работы арт-школы прошла выставка макетов новых арт-объектов, которые в будущем пополнят акваторию подводного парка. «Формат печати макетов на 3D-принтерах — это тоже довольно-таки современная технология, новая, поэтому ребята смогли не только порисовать, но и в объеме посмотреть на свои объекты, как они могут выглядеть», — Мария-Николь Селиванова, куратор арт-школы подводного арт-парка.

Финалом и кульминацией заезда стало погружение арт-объектов, разработанных участниками зимнего интенсива в Академии творческих индустрий «Меганом». «По-щучьему велению» Марии Балаенко и Ивана Гонарова посвящен ученым, занимающимся подводными исследованиями, и олицетворяет удачу и новые открытия отважных соотечественников. Второй арт-объект «Утка» Павла Бибишева представляет собой имитацию пробки для ванной, которая обязательно спасет от возможного потопа, а также сможет послужить отличной фотозоной для групповых подводных снимков. «Основная задумка — найти тот момент, который понятен всем с детства, а уточка была у всех в ванной. Интересно, что арт-объект — это точная копия изготовленной на 3D-принтере модели. Это был хороший опыт, интересный, рад, что выиграл!», — поделился эмоциями Павел, автор той самой утки.

Не стоит забывать, что подводный арт-парк «Тавриды» работает на сохранение и развитие морской экосистемы, поэтому при проектировании подключались специалисты, оценивающие потенциал возможного негативного воздействия. Проекты подводных скульптур при разработке учитывают возможность интерактивного взаимодействия с морскими обитателями, становясь для них привлекательными объектами и даже домами, а также они покрыты безопасными для морской среды материалами, например, полимерной смолой.

«Уникальность подводного арт-парка в «Тавриде» заключается прежде всего в том, что здесь происходит магическое сопряжение творчества и исследования, а также сближение двух сред — сухопутной и морской. Художники формируют подводную галерею, которая преображает само пространство, приоткрывает завесу тайны подводного мира и позволяет людям, которые ранее не были связаны с изучением подводного мира, погрузиться под воду, испытать на себе, что такое „дышать под водой“ с использованием акваланга, какого это находиться практически в состоянии невесомости», — Александр Степанов.

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