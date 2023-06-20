Музей Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ представляет ретроспективную фотовыставку

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С 24 июня перед Музеем Гаража особого назначения ФСО России на ВДНХ, расположенным в павильоне №53, начнет работу бесплатная фотоэкспозиция. На десяти стендах будут представлены кадры с главными экспонатами музея.

Фотовыставка приурочена к вековому юбилею Гаража особого назначения ФСО России. Посетителям ВДНХ будут представлены снимки самых знаковых автомобилей первых лиц нашего государства от Delaunay-Belleville последнего императора Российской империи до современных лимузинов Aurus президента России и мотоциклов почетного эскорта.

Каждый снимок сопровождают интересные факты из истории Гаража особого назначения. На аннотациях к кадрам также можно узнать о том, как создавались отечественные автомобили представительского класса.

После знакомства с фотовыставкой гости ВДНХ смогут увидеть представленные на фотографиях лимузины, фаэтоны и кабриолеты. Сделать это можно в экспозиции Музея Гаража особого назначения.

Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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