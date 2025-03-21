Утро совсем рядом: Марина Звягинцева запечатлела ускользающий сон

Результатом большой исследовательской работы известного паблик-арт художника Марины Звягинцевой, посвященной изучению бессознательных процессов, которые происходят с человеком во время сна, стала партиципаторная выставка «Ускользающий сон». Экспозиция открылась на днях в пространстве творческого института ИГУМО. Ее соучастниками стали студенты творческих факультетов и психологи.

Коридор учебного заведения для дизайнеров и фотографов завешан самыми необычными подушками – они стали арт-объектами одной большой инсталляции, посвященной сновидениям. Здесь посетители попадают в самый настоящий мир грез. Гостей выставки встречает подушка с перьями наружу Натальи Скопиной – она, по задумке автора, демонстрирует изнанку сна. Подушка с дырками Виктории Мамоновой символизирует «рваный сон», а подушка с вышитым сердечным ритмом, — работа Алены Хажиновой «Сон на изломе» напоминает кардиограмму. Подушка Анны Снежко с землей внутри — «Рост», из нее пробиваются зеленые побеги. На «эмоциональной» подушке студента Тимофея Алеева буквы выложены в длинный-длинный текст – так автор арт-объекта задается целью усыпить читающего. Есть и другие оригинальные арт-объекты – подушка одиночки, обнимающая сама себя, «брутальная» подушка невротика с шипами, подушка в виде гигантского пакетика чая – для полуночников – работа студента Степана Горячева «Неспящий Улун».

«Портал» в сны незаметно приводит посетителя в зал с работами самой Марины Звягинцевой. Ее картина в уникальной технике «биотипия» «Ускользающий сон», написанная 20 лет назад, дала название большому проекту. Сегодня художник визуализировала различные состояния сна: от легкого перехода в мир отдыха до глубокого умиротворенного сна и ярких эмоциональных сновидений. «Лабиринты подсознания», «Медитация», «Ворох воспоминаний», «Полнолуние», «Бессонница» — от картин Марины Звягинцевой невозможно оторваться – она соединила бесконечные линии из красок в сюжеты с глубоким смыслом. Привлекает внимание большая инсталляция под названием «Подъем!» в виде будильника с человеческий рост, а также гигантская подушка на полу – такая большая, что в ней можно утонуть. По задумке художника, посетители при желании могут прилечь и отдохнуть. Взаимодействие с инсталляцией – важная часть паблик-арта, основоположником которого является Марина Звягинцева в России.

«Сон – это дверь в наше подсознание, а с помощью искусства можно расшифровывать сновидения», — объясняет Марина Звягинцева.

Экспозиция собрана из фаз сна «Засыпание», «Медленный сон», «Быстрый сон» и «Пробуждение». Каждый из этих фаз вдохновил художника по-своему.

«Сон очень близок к художественному произведению. Тема сна все время меня будоражит, — признается Марина Звягинцева. – В своем первом паблик арт-проекте «Спальный район» я предложила другим художникам взять за основу арт-объекта кровати, и из этого получилась большая инсталляция на улице. Здесь я каждому студенту дала по подушке, и они сделали свое авторское высказывание на тему сна».

Звягинцева уверена, что подсознание дарит во сне нам образы, и каждый художник ловит образы именно из подсознания. Часто новые картины рождаются у Марины во время бессонницы.

«Бессонница может прийти к нам в любой момент, нежданно негаданно, — говорит ректор Института фотографии и дизайна Марина Волынкина. – В этот момент кто-то начинает молиться, кто-то начинает считать или вспоминать детство. Я обычно читаю молитву – мне так проще. И здесь, на этой выставке, когда смотришь на эти подушки, уже по-другому относишься к бессоннице. Эта красота помогает нам погрузиться в мир искусства и чувствовать себя на релаксе и защищенным. Каждый участник выставки вложил в свою работу частицу себя».

Работы студентов, представленные в экспозиции, прошли отбор через open call, и, по мнению ректора, здесь нет плохих работ. А вот определить лучшие – это, пожалуй, самый сложный вопрос, который стоит перед руководителем высшего учебного заведения.

«Миссия нашего института — любовь. Мы культивируем ее, творчество, доверие. Поэтому тут все ученики любимые. Другое дело, коллаборация нескольких поколений дала прекрасный результат – молодые художники, дизайнеры и фотографы дополнили творчество состоявшегося художника Марины Звягинцевой своими мыслями и фантазиями, стали ее последователями. Такой обмен энергиями позволил каждому творчески реализоваться», — говорит Марина Волынкина.

Посещение этой выставки может стать своеобразной арт-терапией и помочь разобраться в своих сновидениях или проблемах бессонницы. Так считают эксперты Московского института психологии, которые также приняли участие в проекте, — они помогли объяснить различные процессы, которые происходят с человеком во врем сна.

«Сны — это наш внутренний разговор с собой. Это неотъемлемая часть жизни человека, и здесь важно, чтобы сон был качественным, восполнял наши силы, давал возможность быть в ресурсе. Выставка «Ускользающий сон» завораживает, тут много про бессознательное, про пограничный мир нашего сознания с бессознательным. Марина использует непредсказуемую технику рисования по воде, которая, как и сны, сама определяет, какой образ явить. Тут и будильник, и гигантская подушка, на которую хочется лечь и заснуть», — говорит психолог МИП Яна Галиева.