С 4 по 10 октября 2023 г. в Абакане проходил IV Всероссийский музыкальный конкурс по специальности «Хоровое дирижирование». Учредителями Конкурса являются Правительство Российской Федерации и Министерство культуры Российской Федерации. Организатор конкурса – ФГБУК РОСКОНЦЕРТ.

10 октября в Большом зале Хакасской республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыкова состоялись Церемония награждения и гала-концерт лауреатов. В музыкальном соревновании хормейстеров приняли участие 24 дирижера из десяти российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга, Владикавказа, Казани, Магнитогорска, Новосибирска, Саратова, Ростова-на-Дону, Улан-Удэ и Уфы. В Конкурсе принимал участие выдающийся российский хоровой коллектив – Академический большой хор «Мастера хорового пения», художественный руководитель и главный дирижер – народный артист РФ Лев Конторович.

По специальности «Хоровое дирижирование» I премию получил Даниил Крылов (Москва); Майдар Дамбаев (Улан-Удэ) стал обладателем II премии; III премию получил Фаддей Непокоров (Москва); Иван Кора (Москва) – обладатель IV премии; V премию разделили Ксения Клименкова (Магнитогорск) и Светлана Харитонова (Ростов-на-Дону), VI премию получила Алена Горшенина (Санкт-Петербург).

Министр культуры Республики Хакасия Светлана Окольникова: «Всероссийский конкурс – это огромное событие для всей страны, но проведение его в Хакасии – это подарок для нас всех. Хочу сказать слова благодарности РОСКОНЦЕРТу и Минкультуры России за доверие к нашей республике, которая с огромной радостью и большим вдохновением принимает этот конкурс. Мы старались вникать в каждую деталь. Также для нас важно, что участниками конкурса стали представители десяти городов. Отзывы наших зрителей, которые получили массу удовольствия от соприкосновения с настоящим классическим искусством, очень и очень высокие».

Перед началом церемонии вручения наград председатель жюри Конкурса, народный артист РФ, заслуженный деятель искусств РФ, заведующий кафедрой хорового дирижирования Московской государственной консерватории им. П.И. Чайковского, профессор, художественный руководитель и главный дирижер Академического большого хора «Мастера хорового пения» Лев Конторович отметил: «Мы сюда приехали для того, чтобы наслаждаться музыкой. Надеюсь, что все, кто присутствовал на конкурсе, получили большое удовольствие. На сегодняшнем концерте также будет звучать прекрасная российская хоровая музыка».

Торжественное открытие Конкурса состоялось 4 октября в Большом зале Хакасской республиканской филармонии им. В. Г. Чаптыкова. В концерте-открытии выступили известный виолончелист, народный артист РФ Александр Князев и Симфонический оркестр Хакасской республиканской филармонии имени В. Г. Чаптыкова. Дирижировал концертом народный артист Республики Хакасия, заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Вячеслав Инкижеков.

7 октября в рамках Конкурса легендарный коллектив – Академический большой хор «Мастера хорового пения» дал концерт, в программе которого прозвучали произведения русской и зарубежной хоровой классики. Дирижировал концертом – Лев Конторович.

I и II туры Конкурса проходили 6 и 8 октября; финал Конкурса (III тур) состоялся 9 октября.

Все туры конкурса и гала-концерты транслировались в официальной группе Конкурса в ВКонтакте. Охваты просмотров IV Всероссийского музыкального конкурса по специальностям «Оперно-симфоническое дирижирование», «Камерные ансамбли» (номинации «Фортепианное трио» и «Струнный квартет») и «Хоровое дирижирование» в общей сложности составили более 2 млн.

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