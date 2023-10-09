Государственная экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий Ростовской области выдала положительное заключение по итогам рассмотрения проекта капитального ремонта Большеорловского сельского Дома культуры в Большой Орловке Ростовской области. Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.

В Матыновском районе Ростовской области проведут капитальный ремонт сельского Дома культуры. Большеорловский СДК – место притяжения для всех жителей сельского поселения. Там они могут реализовать свои способности в кружках, секциях и творческих коллективах. Значительное внимание в работе Дома культуры уделяется работе по патриотическому воспитанию и краеведческой деятельности.

Объем предстоящей работы большой – начиная с крыши и заканчивая уличной зоной. Ремонт осложняет тот факт, что в последние два года здание не использовалось. На объекте будут заменены инженерные сети: проложены сети водоснабжения и водоотведения, системы электроснабжения и освещение. Также будет заменена кровля, отремонтируют стены и фасад, будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

Застройщик – МКУК Большеорловского с.п. «КДЦ «Большеорловский сельский Дом культуры». Проектировщик – ООО «Алькор».

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