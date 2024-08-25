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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Академии «Меганом» представили идеи продвижения культурных ценностей России

editor
By editor
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академия меганом

В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») 120 участников программы «Творец суверенной России» из 26 регионов представили перспективные наработки и уже готовые творческие проекты для продвижения культурных ценностей России: от короткометражек и мультипликации до акробатического представления и музыкальных дуэтов.
 
«Программа «Творец суверенной России» позволила молодым деятелям творческих индустрий продемонстрировать свои возможности и задуматься о будущей реализации своих идей. Представленные участниками различные формы искусства, выраженные в уже готовых творческих продуктах, способствуют сохранению культурной идентичности страны, что позволяет с уверенностью заявить, что такие программы нужны нашей молодежи», — рассказал Иван Палитай, эксперт программы, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова. 

«Творец суверенной России» — программа-погружение молодых деятелей творческих индустрий в культурно-ценностный контекст современной России. Ее цель — объединить в одном поле знания о достижениях России в области культуры и искусства, а также показать, какие возможности и перспективы для реализации творческого потенциала есть у ее участников. За пять дней студенты 1–2 и 3 курсов культурных вузов и ссузов страны проделали командную работу по трем направлениям: «Кино и новые медиа», «Театр и движение», «Музыка и текст» — и представили свои творческие продукты продвижения культурных ценностей России на встрече с компетентным жюри.  

Итоговым результатом блока «Кино и новые медиа» стали короткометражки: «Искусство питает землю» о переплетении искусства и экологии; пилотный выпуск проекта «Россия в письмах» под названием «Наставление» о духовных ценностях прошлого; «Ниточки» — мультипликационный тизер проекта о 17 легендах Крыма как 17 ценностях России; научно-популярное вертикальное видео о культуре и традициях, влияющих на формирование личности человека на примере граффити, «Познание». Также в рамках направления был представлен подкаст «Уже не зеленые», посвященный молодым экспертам и их деятельности.

Блок «Театр и движение» был представлен театрализованной постановкой «Ночь на Тавриде», посвященной возникновению арт-кластера, его влиянию на молодых творцов и поддержке традиционных ценностей; лирическим литературным перформансом, основанном на воспоминаниях из детства, «Воспоминание»; цирковым представлением с одноименным названием «Цирк», сопровождаемым акробатическими элементами и жонгляжем; а также театрализованной постановкой «Посвящение Тавриде», рассказывающей легенду о Меганоме.

Направление «Музыка и текст» представили видеоролик под названием «Мир. Любовь. Искусство» об объединении малых народов России, а также три ярких трека: дуэт «Эстеты» представил песню «Мы живем в России» о молодежи всей страны, женский дуэт исполнил роковую композицию «Голос дома», а завершил блок современный фольклорный трек «Народ у ворот».

По итогам презентации самые активные и успешные участники рекомендованы в молодежные творческие сообщества, приглашены в объединение медиаамбассадоров «Тавриды» для участия в проектах арт-кластера, в том числе в Фестивале молодого искусства «Таврида.АРТ», а также в базу потенциальных наставников для следующих потоков программы. 

Далее осенью на онлайн-модуле молодые деятели культуры и искусства пройдут курс на образовательной платформе «Таврида.АРТ», где эксперты расскажут о культурных особенностях России, ее богатом историческом наследии, ценностях и приоритетах. Параллельно с этим пройдут выездные встречи с видными общественными и политическими деятелями, а также лидерами творческих индустрий для студентов различных творческих направлений. 

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