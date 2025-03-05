В Академии «Меганом» рассмотрят передовые подходы к управлению культурой

В Крыму в Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») стартовал первый в 2025 году поток программы «Капитаны культуры». Это кадровая программа, которая реализуется совместно с Министерством культуры Российской Федерации для управленцев в сфере культуры, искусства и творческих индустрий среднего звена. Ранее, в 2024 году, программа была успешно апробирована для двух потоков руководителей учреждений культуры, её прошли более 200 человек. В 2025 году запланировано четыре потока, в которых примут участие около пятисот управленцев со всей России.

«Перед Министерством культуры Российской Федерации стоит важная задача по формированию кадрового резерва культурной сферы. В связи с этим мы проводим программу «Капитаны культуры», направленную на развитие руководителей среднего звена и специалистов профильных учреждений. Это мощный ресурс для профессионального роста и внедрения передовых подходов в управлении. Особая ценность курса в том, что все полученные знания можно будет адаптировать под конкретные задачи в регионах. Сейчас в Академии «Меганом» в рамках кадровой программы формируется команда сильных управленцев. Ваше участие — шаг к формированию будущего российской культуры, где грамотное руководство и инновации идут рука об руку. Ваш труд имеет стратегическое значение для укрепления суверенитета нашей страны в этой области», — обратилась к участникам с приветственным словом министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова.

Повышать свои компетенции на программу Академии творческих индустрий «Меганом» приехали 107 управленцев из 42 регионов страны. Руководители музеев, филармоний, домов культуры, библиотек, детских школ искусств, театров, молодёжных центров, киношкол, телерадиокомпаний и региональных министерств культуры будут командно и индивидуально создавать проекты по личностному и организационному развитию.

«Капитаны культуры» — это программа для развития кадрового потенциала. Для нас очень важно, чтобы участники прокачали свои собственные управленческие компетенции и были готовы к развитию лидерских проектов, к новым карьерным вызовам и изменениям внутри индустрии, что актуально для нашей страны. Академия «Меганом» здесь является флагманом управленческого образования в сфере культуры, поэтому для нас важно работать с кадрами, налаживать коммуникацию, знать, кто сейчас представлен в индустрии, и предлагать лучших кандидатов на актуальные вакансии и проекты. Мы хотим открыто говорить о том, что такое культура в России, какие деятели создают её основу и почему культура серьёзно влияет на суверенитет страны», — отметила руководитель арт-кластера «Таврида» Ксения Артемьева.

На протяжении двух месяцев участники будут осваивать управленческие компетенции, комплексно развивать стратегическое и системное мышление, лидерские качества, управленческие навыки, в том числе управление изменениями, работу с персоналом, деловую коммуникацию. Более того, каждый из участников будет работать над проектом, который способствует усилению, развитию и преобразованию организаций, которые они представляют, в соответствии с государственной культурной политикой России.

«Капитаны культуры» — программа формирования курса и ориентира управленца новой эпохи, в которую входит наше государство. Формируя общество управленцев-единомышленников, мы сможем выстроить абсолютно новую систему менеджмента в сфере культуры», — поделилась участница программы, помощник министра культуры Луганской Народной Республики Олеся Воливач.

Наиболее перспективные и добившиеся значимых результатов специалисты будут рекомендованы для дальнейшего участия в кадровых программах Министерства культуры Российской Федерации и арт-кластера «Таврида».