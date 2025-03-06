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В честь Музея Мирового океана назван ранее не изученный вид насекомого

editor
By editor
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в честь музея мирового океана назвали новый вид насекомого
Фото © пресс-служба Музея Мирового океана

Ученые нашли в балтийском янтаре новый вид насекомого из семейства браконид, который назвали в честь Музея Мирового океана – Prochremylus museumoceanus.

Как говорится в статье, опубликованной в международном научном журнале по зоологии «Zootaxa», видовое название происходит от латинских слов «museum» (музей) и «oceanus» (океан), так как голотип этого вида был найден в коллекции янтаря, взятого на изучение из фондов Музея Мирового океана. В совместной статье доктора биологических наук, главного научного сотрудника Зоологического института РАН Сергея Белокобыльского и кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Калининградского областного музея янтаря Андраника Манукяна приведено описание голотипа: это самка, длина ее тела – 1,5 мм. Возраст насекомого оценивается в 37,2–33,9 млн лет. Ученые относят ее к периоду позднего эоцена. Разглядеть и изучить эту находку в янтаре удалось только с помощью мощного микроскопа.

«Голотип – это единичный экземпляр, на основе которого описывается новый вид животного. Обнаруженный в янтаре браконид относится к группе перепончатокрылых, к которой принадлежат муравьи, осы, пчелы, и, так называемые «наездники» – паразитическая группа древнего происхождения. Они откладывают яйца в живых насекомых. Некоторые полезны для сельского хозяйства – их паразитический образ жизни способствует уничтожению вредителей», – рассказал старший научный сотрудник отдела природы Музея Мирового океана Николай Мартынович.

Инклюз был найден на территории юго-восточного побережья Балтийского моря, в Приморском карьере поселка Янтарный. В фондах Музея Мирового океана насекомое «живет» с 2021 года, когда поступило в составе коллекции инклюзов Андрея Крылова, ученого Атлантического отделения Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН.

Отметим, в фондах Музея Мирового океана хранится крупная коллекция инклюзов с растительными и животными включениями – всего около 6 тысяч единиц, включая самую большую коллекцию жесткокрылых (жуков) в мире.

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