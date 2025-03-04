РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойРегионы РоссииЮная звезда ANJELINA устроила музыкальный праздник в Донецке

Юная звезда ANJELINA устроила музыкальный праздник в Донецке

editor
By editor
58
ANJELINA
Фото представлено PR-службой актрисы

ANJELINA — юная звезда, стремительно завоевывающая популярность благодаря своему таланту, искренности и огромной любви к музыке. Ей всего 13 лет, а ее треки уже собирают тысячи прослушиваний, выступления становятся яркими событиями, а каждый концерт — настоящим праздником для поклонников. Несмотря на свой возраст, ANJELINA уже успела получить музыкальные премии, поехать в тур по городам России и стать настоящим кумиром для детей и подростков.

Карьера певицы стремительно набирает обороты — с концертами, музыкальными премиями и новыми треками. 2 марта стало особенным днем для жителей Донецка: ANJELINA впервые выступила с сольным концертом в Центре Славянской Культуры, оставив неизгладимые впечатления у зрителей.

Дети и их родители с восторгом встретили артистку. Ее живое исполнение, искренность и доброта буквально зажгли зал. ANJELINA не просто пела — она создала настоящий праздник: общалась с маленькими поклонниками, раздавала автографы, фотографировалась с каждым, кто пришел на концерт. А те, кто нарисовал для нее плакаты, получили особый сюрприз — фирменный мерч.

Зрители не скрывали эмоций: зал пел хором, танцевал, а счастливые лица детей говорили больше любых слов. Донецкие СМИ отметили концерт как «музыкальное событие весны», а ANJELINA — как «артистку, которая подарила радость и надежду». Выступление действительно произвело фурор, оставив теплые воспоминания у всех, кто в этот день был в зале.

«Я безумно счастлива, что смогла приехать в Донецк и подарить свою музыку ребятам! — поделилась ANJELINA после концерта. — Это было невероятное чувство — видеть столько счастливых лиц, слышать, как зал поет со мной каждую песню. Я увезла с собой море эмоций и уже мечтаю вернуться, чтобы снова выступить для своих любимых слушателей!» — признается артистка.

Предыдущая статья
Привлекательные и обаятельные: мартовский рейтинг актеров, актрис и сцен
Следующая статья
Елену Кипер поздравляет Голливуд с Оскарами грандиозной «Аноры»!

Новое в рубрике

В 2024-м году АртМосковия изменила свою политику. АртМосковия – не только СМИ, но и площадка для реализации товаров и услуг. Редакция приглашает к сотрудничеству представителей творческих профессий и оказывает содействие по реализации их твореческих произведений. Мы ведем работу и в этом направлении.

Информационные материалы: релизы, статьи, обзоры, репортажи, аналитика, интервью, комментарии, мнение и т.д. по тематике культура и искусство, публикуются бесплатно. Анонсы, афиша, материалы рекламного характера – НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ!

Все обращения в редакцию происходят в письменном виде на e-mail: info@artmoskovia.com или WhatsApp, Telegram +79251310870. На телефонные звонки, редакция не отвечает. (Благодарим за это телефонных спамеров.)

© 2015–2024. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru