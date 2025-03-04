Юная звезда ANJELINA устроила музыкальный праздник в Донецке

ANJELINA — юная звезда, стремительно завоевывающая популярность благодаря своему таланту, искренности и огромной любви к музыке. Ей всего 13 лет, а ее треки уже собирают тысячи прослушиваний, выступления становятся яркими событиями, а каждый концерт — настоящим праздником для поклонников. Несмотря на свой возраст, ANJELINA уже успела получить музыкальные премии, поехать в тур по городам России и стать настоящим кумиром для детей и подростков.

Карьера певицы стремительно набирает обороты — с концертами, музыкальными премиями и новыми треками. 2 марта стало особенным днем для жителей Донецка: ANJELINA впервые выступила с сольным концертом в Центре Славянской Культуры, оставив неизгладимые впечатления у зрителей.

Дети и их родители с восторгом встретили артистку. Ее живое исполнение, искренность и доброта буквально зажгли зал. ANJELINA не просто пела — она создала настоящий праздник: общалась с маленькими поклонниками, раздавала автографы, фотографировалась с каждым, кто пришел на концерт. А те, кто нарисовал для нее плакаты, получили особый сюрприз — фирменный мерч.

Зрители не скрывали эмоций: зал пел хором, танцевал, а счастливые лица детей говорили больше любых слов. Донецкие СМИ отметили концерт как «музыкальное событие весны», а ANJELINA — как «артистку, которая подарила радость и надежду». Выступление действительно произвело фурор, оставив теплые воспоминания у всех, кто в этот день был в зале.

«Я безумно счастлива, что смогла приехать в Донецк и подарить свою музыку ребятам! — поделилась ANJELINA после концерта. — Это было невероятное чувство — видеть столько счастливых лиц, слышать, как зал поет со мной каждую песню. Я увезла с собой море эмоций и уже мечтаю вернуться, чтобы снова выступить для своих любимых слушателей!» — признается артистка.