В Академии творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ») завершилась Проектная мастерская #ПридуманоНаТавриде. В рамках интерактивной программы участники — авторы и менеджеры проектов — освоили современные практики управления и коммуникации, а также выстроили стратегии развития своих проектов. По результатам программы слушатели получили удостоверение о повышении квалификации Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

С 23 по 30 сентября 2023 года в Крыму на площадке Академии «Меганом» проходила образовательная программа «Проектная мастерская #ПридуманоНаТавриде». Участниками программы стали 30 управленцев в сфере творческих индустрий, победители грантовых конкурсов, представители некоммерческих и коммерческих организаций, учреждений культуры и творческих объединений. В течение недели они работали над развитием компетенций в области управления творческими проектами.

Основной целью программы стала трансформация мышления представителей творческих индустрий и усиление их экспертизы в области управления проектами. Участники разобрались в составе и ролях проектной команды, проанализировали все циклы проекта, изучили основные и вспомогательные процессы управления. Кроме того, освоили навыки управления ресурсами и бюджетом, ведения переговоров, публичных выступлений и презентаций, мониторинга и оценки результатов работы, а также получили экспертные рекомендации по дальнейшему развитию.

«Когда вы что-то создаете или творите, помните о том, для кого вы это делаете. Творчество — это процесс, когда мы свое внутреннее обращаем в какую-то форму. Результат процесса — это всегда какое-то послание, и оно существует, чтобы дойти до адресата. Настоящее творчество случается в тот момент, когда эта встреча случается. Если тот посыл, который вы вложили в свою работу, достиг получателя и родил в нем отклик, происходит вспышка, которая увеличивает количество света в мире. Когда ваш свет трогает кого-то другого и рождает рассвет внутри этого человека, только в этом случае стоит что-то создавать. Человеку нужен человек и очень важно об этом помнить» — Юлия Гладун, директор по маркетингу АО «Комбинат «Крымская Роза».

В течение недели своим опытом в сфере проектного менеджмента делились ведущие эксперты творческих индустрий. Управляющий креативными резиденциями в России, основатель Flacon Academy Михаил Егошин провел исследование о важности 10 принципов творческого менеджмента для успешного запуска проектов, а руководитель команды внешнего продвижения и digital-евангелист VK Вячеслав Прохоров провел сессию о важности личного бренда. Эксперт Росмолодёжь.Гранты, главный специалист отдела маркетинга и связей с общественностью Нижегородского института развития образования, маркетолог Анастасия Рассказова в формате медиалаборатории обозначила тренды для продвижения творческих проектов.

«Развивайте насмотренность, потому что без насмотренности очень сложно находить новые креативные подходы в решении ваших проблем. Цените команду! Команда — это самое ценное, что у вас есть. Не бойтесь ошибаться, потому что ошибки — это наше все!» — отметил Николай Байковский, куратор проекта #КУЛЬТМОЛОДЁЖЬ, заместитель председателя Молодёжного совета Минкультуры РФ.

Проектная мастерская позволила участникам детально проработать собственные проекты. По итогам обучения слушатели вернутся в свои регионы с индивидуальными стратегиями развития инициатив и подготовят их к дальнейшей реализации. Помимо этого, подтверждением об успешном освоении участниками программы стало удостоверение о повышении квалификации Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова.

Кураторами программы выступили руководитель службы проектного сопровождения арт-кластера «Таврида», эксперт-наставник Росмолодёжь.Гранты и эксперт грантовых конкурсов Оксана Никифорова, а также методолог, реализатор образовательных проектов и программ, эксперт Росмолодёжь.Гранты, эксперт грантовых конкурсов Дарья Липовецкая.

Пул экспертов программы представили Иван Гладун, генеральный директор АО «Комбинат «Крымская Роза»; Ирен Андруцкая, социальный предприниматель, преподаватель бизнес-школы Tinkoff business school, лектор Российского общества «Знание», основатель Российской школы брендинга; Карина Айрапетова, предприниматель, основатель консалтингового агентства BloggerInLaw по юридическому и бухгалтерскому сопровождению, лицензированию инфобизнеса, реализатор ключевых программ развития молодёжного предпринимательства Республики Крым, полуфиналист конкурса «Молодой предприниматель России» 2022 г.; Владислава Байковская, дизайнер в Минкультуры РФ; Вячеслав Правдзинский, директор Центра территориального развития Удмуртской Республики, сооснователь образовательного проекта «Дизайн-выходные», Советник Главы Удмуртской Республики.

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