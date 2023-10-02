В Псковской области состоялся первый заезд участников Всероссийского проекта «Истоки.Школа» — «Сохраняя память». Главным партнёром заезда выступил московский Музей Победы.

«Проектная деятельность — это прекрасная возможность для молодых людей реализовать свои идеи и внести значимый вклад в сохранение исторического прошлого. Мы очень рады, что Музей Победы смог помочь молодым специалистам в реализации их потенциала», — отметила руководитель Детского центра Музея Победы Елена Слесаренко.

Проекты, представленные участниками, войдут в историю «Истоки.Школа», а практика их разработки станет фундаментом для дальнейшей профессиональной деятельности каждого из представителей команд, добавила она.

Участниками первого заезда, который проводился с 26 сентября по 1 октября, стали порядка 70 молодых историков, архивистов и сотрудников музеев вузов от 18 до 35 лет из 22 регионов России. В ходе заезда они обсудили вопросы сохранения исторического прошлого и приняли участие в создании музейно-выставочного пространства на базе Молодежного круглогодичного образовательного центра «Истоки».

Так, участники выбрали место для будущего музея на территории паломнического центра Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря, составили список первых экспонатов, разработали концепцию расположения артефактов, а также создали принцип и алгоритм сбора, хранения и передачи смыслов этих артефактов для будущих участников проекта.

Организатором Всероссийского проекта выступает программа Роспатриот Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь) при поддержке Правительства Псковской области, Епархиального Свято-Успенского Псково-Печерского мужского монастыря Псковской Епархии Русской Православной Церкви, Псковского государственного университета.

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