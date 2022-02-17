Что такое CEO – это бизнес!

– Таки ви хочите заниматься бизнесом? Спросите у меня как… © старый стратег из 1990-х.

Эту статью начнём мы с тезисов.

1. Генеральному директору будет трудно только первые 100 лет.

2. В Большом Бизнесе только и процесс имеет значение.

3. В отношении конкурентов и партнеров действителен только один принцип: «Пусть вымрут те, кто нас не любит», ну или не согласен с нашей стратегией развития.

4. «Перемены, мы ждём перемен!..» Только учтите, что ваши сотрудники их не ждут. И даже активно против них. Начнете – ожидайте революцию 1917 года.

5. Летать не умеешь – не выпендривайся! Это известная фраза из известного анекдота. Если ты новичок – спрашивай у своих контрагентов. Для них имеет значение, что ты существуешь. А твоя прибыль – это и их прибыль тоже. Обеспечь их стабильностью.

6. Хочешь перенимать чужой опыт – на здоровье! Только спроси о его внедрении сначала у дворника.

7.Что делать? Кто виноват? И где взять деньги? – Это не три извечные вопроса демократии, а три извечные проблемы руководителя в любой компании.

Сказать еще что-то?

На здоровье!

– Remember Haru Mamburu, например…

Итак, вышла в свет замечательная книга посвященную бизнесу – «З2 принципа выдающихся CEO».

Чтобы я сделал, да отдал бы эту книгу всем, кто мысли себя начинающим предпринимателем!

Почему?

Потому что все принципы, перечисленные в книги – это руководство к действию а) начинающему предпринимателю, б) тому кто хочет заниматься управлением бизнес-процессов, т.е. CEO!

А чем одно отличается от другого?

Только тем, что, если у предпринимателя хватает амбиций, изворотливости и удачливости, то именно он, а никто другой станет успешным СЕО для компании.

И, при этом надо учесть, что своей, не своей, чужой – не важно… А вот CEO всегда приходит в чужую компанию. И его успех, выживание, изворотливость — в данном случае, вопрос времени.

Но, в чем же смысл всех рекомендация для ведущего CEO, несмотря на огромное количество литературы?

Да в том, что не смотря на традиции, приверженность к корпоративным культурам, принципам ведения бизнеса, действующему законодательству оставаться самим собой. Следовать своей «школе» и своей «практике». Действовать в нужный момент «через голову» и «оставаться на плаву» и, в конечном итоге, вести бизнес к успеху и процветанию.

Это кредо. Это путь.

Нравится или нет – не важно. Успешный CEO востребован, менее успешный проходит обучение рынком, но, в конечном итоге востребован тоже.

И, только бездарный CEO говорит о том, как надо действовать в бизнесе.

Опыт – личный, чужой – вот что составляет квинтэсенцию знаний успешного CEO.

Учитесь, моделируйте, стройте стратегии. Только помните, что чужой опыт важнее вашего CEO 10- или 100-кратно. Ищите своих адептов и поощряйте их!

Майк IVANOFF

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