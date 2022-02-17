Что такое CEO – это бизнес!

– Таки ви хочите заниматься бизнесом? Спросите у меня как… © старый стратег из 1990-х.
Эту статью начнём мы с тезисов.
1. Генеральному директору будет трудно только первые 100 лет.
2. В Большом Бизнесе только и процесс имеет значение.
3. В отношении конкурентов и партнеров действителен только один принцип: «Пусть вымрут те, кто нас не любит», ну или не согласен с нашей стратегией развития.
4. «Перемены, мы ждём перемен!..» Только учтите, что ваши сотрудники их не ждут. И даже активно против них. Начнете – ожидайте революцию 1917 года.
5. Летать не умеешь – не выпендривайся! Это известная фраза из известного анекдота. Если ты новичок – спрашивай у своих контрагентов. Для них имеет значение, что ты существуешь. А твоя прибыль – это и их прибыль тоже. Обеспечь их стабильностью.
6. Хочешь перенимать чужой опыт – на здоровье! Только спроси о его внедрении сначала у дворника.
7.Что делать? Кто виноват? И где взять деньги? – Это не три извечные вопроса демократии, а три извечные проблемы руководителя в любой компании.
Сказать еще что-то?
На здоровье!
– Remember Haru Mamburu, например…
Итак, вышла в свет замечательная книга посвященную бизнесу – «З2 принципа выдающихся CEO».
Чтобы я сделал, да отдал бы эту книгу всем, кто мысли себя начинающим предпринимателем!
Почему?
Потому что все принципы, перечисленные в книги – это руководство к действию а) начинающему предпринимателю, б) тому кто хочет заниматься управлением бизнес-процессов, т.е. CEO!
А чем одно отличается от другого?
Только тем, что, если у предпринимателя хватает амбиций, изворотливости и удачливости, то именно он, а никто другой станет успешным СЕО для компании.
И, при этом надо учесть, что своей, не своей, чужой – не важно… А вот CEO всегда приходит в чужую компанию. И его успех, выживание, изворотливость — в данном случае, вопрос времени.
Но, в чем же смысл всех рекомендация для ведущего CEO, несмотря на огромное количество литературы?
Да в том, что не смотря на традиции, приверженность к корпоративным культурам, принципам ведения бизнеса, действующему законодательству оставаться самим собой. Следовать своей «школе» и своей «практике». Действовать в нужный момент «через голову» и «оставаться на плаву» и, в конечном итоге, вести бизнес к успеху и процветанию.
Это кредо. Это путь.
Нравится или нет – не важно. Успешный CEO востребован, менее успешный проходит обучение рынком, но, в конечном итоге востребован тоже.
И, только бездарный CEO говорит о том, как надо действовать в бизнесе.
Опыт – личный, чужой – вот что составляет квинтэсенцию знаний успешного CEO.
Учитесь, моделируйте, стройте стратегии. Только помните, что чужой опыт важнее вашего CEO 10- или 100-кратно. Ищите своих адептов и поощряйте их!
Майк IVANOFFИсточник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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