Выставку мозаичных картин «Знакомый образ» представят в ЦТИ «Фабрика»

5 августа Центр творческих индустрий «Фабрика», Школа мозаики «Фавока» и студия мозаики Инги Романовой представляют выставку мозаичных картин «Знакомый образ». В экспозиции будет представлено около 50 работ, выполненных в современной (объёмной) технике мозаики из стекла, керамики и смальты. В проекте участвуют как профессиональные художники, так и студенты.

В каждом живет «знакомый образ» — образ, который стал символом наших внутренних переживаний, эмоций и опыта. Художественная мозаика, с ее множеством крошечных фрагментов, становится идеальным средством для воплощения этого образа. Цвета, формы и текстуры, объединенные в единое целое, призваны передать мощное впечатление и поразить наши чувства.

Фраза «Знакомый образ» может означать знакомство с чьим-то внешним видом, стилем, манерой поведения или каким-либо узнаваемым образом. Также это выражение может использоваться для обозначения знакомства с чьим-то характером, мировоззрением или иными важными качествами, которые делают человека уникальным. А еще это могут быть предметы, которые вызывают у нас яркие ассоциации. Например, при виде осколка чашки, можно погрузиться в воспоминания, ведь именно такой сервиз стоял у бабушки в старом серванте, который доставали лишь по особым датам, в остальное же время он стоял за стеклянными дверцами. И теперь встретив черепок чашки из того самого сервиза, мы проникаемся этими детскими чувствами.

Мозаики, представленные на выставке, выполнены в необычной технике тренкадис. Эта техника несет в себе важные принципы сохранности и экологичности. В создании работ используются керамические осколки и старая посуда, которую обычно выбрасывают. Авторы мозаик, в свою очередь, дают ей новую жизнь в виде ярких и знакомых картин. Каждое произведение становится воплощением уникальности и возрождения, принося с собой не только эстетическое удовлетворение, но и глубокий смысл.

Тренкадис — это техника «ломаной» мозаики, составленной из фрагментов керамики (посуды, изразцов) и стекла. Родоначальником этой техники был каталонский архитектор Антонио Гауди, он применял эту технику мозаики для облицовки архитектурных сооружений.

Авторы выставки переосмыслили технику «тренкадис» в новой интерпретации, используя форму и объем материалов. В этом формате задача автора заключается в подборе подходящих материалов и их адаптации для работы. В результате обычная посуда превращается в яркий образ с узнаваемыми чертами.

Проект «Знакомый образ» объединяет мастеров мозаичного искусства, которые с любовью и творческим задором создают невероятные произведения искусства. Каждый элемент, каждая деталь мозаики становится важным звеном в создании неповторимого образа, который оживает перед глазами.

Елизавета Миренкова. Круэлла. 2023. Керамика, битая посуда

Евгения Тулянкина. Клеопатра. 2023. Керамика, битая посуда

Кристина Шмитд. Аватар. 2022. Керамика, битая посуда, смальта, цемент

Юлия Авдеюк. Кармен Миранда. 2022. Керамика, битая посуда, смальта, цемент, бусы

Карина Фавока. Красная королева. 2022. Керамика, битая посуда, смальта, цемент

Яна Калюжная. Малефисента. 2022. Керамика, битая посуда, смальта, цемент, стекло

Ксения Вардоиани. Гейша Минеко Ивасаки. 2023. Керамика, битая посуда стекло смальта

Альвина Рябинина. Сальвадор Дали. 2023. Керамика, битая посуда

Школа мозаики «Фавока» объединяет людей, увлеченных искусством мозаики. С 2018 года преподаватели школы обучают искусству мозаики по авторской методике. Деятельность школы направлена на продвижение мозаичного искусства, создание мозаичных панно и обучение новых мозаичистов. Миссия школы — научить студентов мастерству мозаики и вдохновить их на новые идеи, развить творческое мышление и творческий потенциал.

Студия мозаики Инги Романовой находится в Санкт-Петербурге. Объединяет единомышленников, людей, для кого мозаика стала способом самовыражения, неотъемлемой частью жизни, любимой работой и отдыхом одновременно. Деятельность студии направлена на обучение всех желающих, взрослых и детей. Раз в год студия проводит большую тематическую выставку, где старается удивлять зрителей соединяя разные техники и материалы. А также участвует в городских выставках.

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