Юг России в Москве!

В Москве в пространстве Суперметалл, состоялось открытие выставки и шоурума Арт-резиденции «МАСКАГА» (Краснодарский край). Партнерами выставки выступили Creative Space Hunter и кофейный дом «Кофе Лето» при поддержке Президентского Фонда Культурных Инициатив.

В рамках выставки проводился мастер-класс от креативного директора и художника Станислава Наделяева с рассказом о выставке и экскурсией по шоуруму, а руководитель Арт-резиденции «МАСКАГА» Владимир Игишев встречал гостей с рассказом о проекте и поделился планами Арт-резиденции.

Среди приглашенных гостей были: представители Президентского Фонда Культурных Инициатив, Paul Ekman International в России (PEI Russia), основатели Школы Эмоционального Интеллекта и Городского методического центра Департамента образования, г. Москвы, владельцы известных галерей и представители музеев, художники, дизайнеры и др.

Гостям были представлены работы: Константина Килина, Марианны Персиановой, Станислава Наделяева, Аллы Алещенко, Ксении Торгашиной, Светланы Леоновой. Шоурум Арт-резиденции «МАСКАГА» предлагает гостям не только ознакомиться с коллекцией современных художников, но и возможность купить эксклюзивные работы.

Арт-резиденция «МАСКАГА» - это гостевой двухэтажный таунхаус, расположенный в гольф-деревне «Предгорье» на территории гольф-клуба «Раевский». Это пространство для тех, кто хочет погрузиться в тишину и созидание, кто хочет прикоснуться к искусству или стать частью творческого сообщества. Так как, Арт-резиденция «МАСКАГА» являются частью креативного кластера Юга России, она предназначена для действующих художников, готовых создавать и продвигать предметы собственного творчества. В резиденции представлены работы и арт-объекты современного искусства. Большинство работ можно создавать на месте и продавать в нашем шоуруме, а также, выставить в галереях наших партнеров.

Резиденция находится между двумя городами - Новороссийском и Анапой, в 20 минутах езды в обе стороны.

Выставка открыта до 5 августа 2023 года.

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