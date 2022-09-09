Выставку «Космос. Мир. Женщина» Екатерины Комбаровой представят в музее-усадьбе «Люблино»

14 сентября в музее-усадьбе «Люблино» начнет свою работу выставка «Космос. Мир. Женщина» художницы и дизайнера Екатерины Комбаровой, которая организована при поддержке музея-заповедника «Кузьминки-Люблино» в рамках серии арт-событий.

Екатерина Комбарова. Чудеса над облаками

Екатерина Комбарова. Секрет

Екатерина Комбарова. Магия ночи

«Парк стремится стать площадкой для реализации проектов художников, которые творят в разных стилях, имеют свой особый подход к искусству, а также объединены смелостью в использовании кисти и красок в попытках отыскать место живописной поверхности на просторах современного искусства» — сообщила Анастасия Садилова первый заместитель директора музея-заповедника «Кузьминки-Люблино».

Дворец Николая Дурасова был местом притяжения знати и творцов. Время превратило это пространство в историческое наследие и источник вдохновения, где творчество современных деятелей искусства раскрывает свои грани, как цветок.

С глубоким уважением к пространству музея, тайнам его стен, пышным балам, Екатерина Комбарова выразила восхищение, и, словно букет благодарности сквозь время, вырастила сад из своих работ.

В основе ее творчества — тесная связь человеческой души с национальными истоками. Художница активно изучает тему роли женщины и ее влияния на окружающий мир.

На выставке будут представлены современные наряды, а также картины. На полотнах — современных и в то же время возвращающих к истокам русского прикладного творчества — легко читается связь божественных сил и энергии плодородия.

Экспозиция будет открыта до 2 октября.

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