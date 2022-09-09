«Вальсы. Чайковский. Штраус. Легар» в Московской консерватории

23 сентября в Большом зале консерватории Московский государственный академический симфонический оркестр представит легкую и захватывающую программу «Вальсы. Чайковский. Штраус. Легар». За дирижерским пультом – главный дирижер и музыкальный руководитель Московского театра оперетты маэстро Константин Хватынец. Солистка – сопрано Вера Кононова.

В программе концерта – самые известные произведения Иоганна Штрауса (Увертюра и Чардаш Розалинды из оперетты «Летучая мышь», вальсы «На прекрасном голубом Дунае», «Весенние голоса», быстрые польки «Трик-трак», «Гром и молния», «Пиццикато»), выходная ария Марицы из оперетты «Графиня Марица» и куплеты Нинон из оперетты «Фиалка Монмартра» Имре Кальмана, вальсы из балета «Спящая красавица» и «Вальс цветов» из балета «Щелкунчик» П.И.Чайковского, Увертюра и Песня Ганны из оперетты «Веселая вдова» Франца Легара, балетная музыка из оперы «Фауст» Шарля Гуно.

Что же объединяет эти произведения, созданные во второй половине XIX и начале XX веков на фоне уходящего «доброго старого мира», наступающей индустриальной революции, назревания необратимых исторических событий, смут и потрясений? Эти мелодии полны беззаботности и, говоря нынешним языком, «хитовости» – каждый любитель классики может с легкостью напеть любую из них. Эту музыку озаряет волшебный дар ее творцов – желание самим отвлечься от суровой реальности и хотя бы на миг погрузить слушателей в блестящий и чарующий мир праздника и красивых историй любви.

«Увертюра из оперетты Иоганна Штрауса «Летучая мышь» — одно из моих самых любимых произведений в этой программе. С опереттой «Летучая мышь» у меня связано много событий в моей музыкальной карьере. С этим произведением я проходил прослушивание в Московский театр оперетты, в котором сейчас являюсь главным дирижёром. С ним же меня пригласили в Большой театр в 2013 году. Когда Георгий Павлович Ансимов справлял 90-летие в Московском театре оперетты, мы с Дмитрием Александровичем Бертманом готовили юбилейный вечер мастера. Спектакль «Летучая мышь», который создал Ансимов, уже 45 лет идет у нас в театре. На следующий день после праздника Георгий Павлович позвонил мне и сказал, что мы исполнили увертюру к «Летучей мыши» так, как он не мог добиться ни от одного дирижера, с которым работал. Эти слова для меня очень памятны и дороги. До сих пор «Летучая мышь» — одно из моих самых любимых сочинений. Каждый раз нахожу в нем что-то новое», – говорит Константин Хватынец.

«Есть музыка, которую любит каждый из нас. И оперетта Иоганна Штрауса «Летучая мышь» является таковой. Штраус был великим психологом. В Чардаше Розалинды, жены, обманутой неверным мужем, который уходит на бал и не узнает на балу свою прекрасную супругу, в этом Чардаше столько юмора, сарказма и нашей истории жизни. Приглашаю вас на концерт МГАСО! Вы увидите душу Розалинды на сцене Большого зала Консерватории», – комментирует Вера Кононова (сопрано).

В программе «Вальсы Чайковский. Штраус. Легар» Московский государственный симфонический оркестр демонстрирует одну из многочисленных граней прославленного коллектива: умение исполнять не только серьезную академическую музыку, но и легкие, жизнеутверждающие произведения, которые так согревают души слушателей в промозглые осенние вечера.

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