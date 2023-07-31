В ASKERI GALLERY состоялось открытие выставки ARTANK – «Metamorphosis: Встреча Искусства и Инноваций» в рамках партнерства с брендом премиальных внедорожников TANK. Проект отражает удивительную возможность искусства трансформироваться и оставаться актуальным благодаря технологическим открытиям. Посетить галерею и познакомиться с работами современных художников смогут все желающие по предварительной записи – выставка продлится до 18 августа.

Работы художника Евгения Чес

В основе концепции «Metamorphosis: Встреча Искусства и Инноваций» лежит идея перемен. На время выставки ASKERI GALLERY превратилось в пространство для совместных творческих поисков и вдохновения, где каждый сможет осознать, как искусство и инновации объединяют людей и помогают по-новому взглянуть на мир.

На закрытом показе выставки присутствовали представители бизнеса, СМИ, а также медийные персоны: актриса Александра Ребенок и актер Иван Кокорин, рэп-исполнитель Александр Степанов (ST), ювелирный дизайнер Лиля Руна, художница Маша Руденко, дизайнеры одежды Кристина Топс и Эльвира Янковская, профессор и бизнесмен Александр Шенкман, архитектор и дизайнер интерьеров Ангелина Аскери, продюсер и режиссер Алиса Логутенко, редакторы популярных Telegram-каналов – Владимир Снежинский (Vogue Religion) и Екатерина Земская (Бедная Богатая Девочка) и другие. Мероприятие также посетила актриса и режиссер Дарья Мороз в роли амбассадора модели TANK 300 в России.

Одним из центральных объектов экспозиции стала авторская визуализация модели TANK 300 от Евгения Чес. Стиль граффити, ставший неотъемлемой частью современного культурного кода, удачно подчеркивает дух энергичного TANK 300 – автомобиля, который сочетает характеристики уверенного в себе внедорожника и комфортного городского автомобиля. TANK 300 в исполнении Евгения Чес – это не просто арт-объект, а облеченный в материальную форму манифест бренда.

Куратором выставки выступила Полина Аскери, основатель ASKERI GALLERY и коллекционер. При выборе арт-объектов она основывалась на философии бренда TANK, в основе которой лежит прогрессивный взгляд на современный мир и сочетание противоположностей. Экспозиция состоит из работ четырех современных художников:

Граффити и муралы Евгения Чес, представителя стрит-арта, иллюстрируют стремительный дух города. Коллажность и многослойность являются основой его подхода.

Алишер Кушаков, в свою очередь, пишет картины, вдохновленные визуальным языком Эгона Шиле. Героини его работ словно растворяются в пространстве, создавая эффект мимолетности и загадочности. Картины художника иллюстрируют энергию движения и преображение формы.

Творчество Алексея Головина соединяет промышленные элементы с искусством, демонстрируя необычный подход к материалам и формам. Каждая картина становится символом измерения, где есть место для смелости и свободы, добра и эмпатии, а главное, – где можно быть собой.

Владимир Иванов возрождает советских мультперсонажей в виде скульптур в современном стиле. Его игривые работы вызывают ностальгию и волну приятных воспоминаний.

При разнообразии техник, материалов и тем, представленные работы объединяет стремление к свободе и постоянному движению вперед, что восходит к философии бренда TANK.

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