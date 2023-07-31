Центр Творческих Индустрий «Фабрика» представляет выставку «Когда-то давно, когда-то потом»

5 августа Центр Творческих Индустрий «Фабрика» и Факультет истории искусства РГГУ представляют выставку студентов второго курса магистратуры направления «Кураторство художественных проектов». Выставка «Когда-то давно, когда-то потом» — это выпускной кураторский проект магистрантов факультета истории искусства РГГУ 2023 года.

Гоша Острецов. Contact. 2022

Егор Остров. Эскиз с Ангелом

Гаяне Аветисян. Из серии «Alternate reality». 2019

История искусства — это не только хронология создания отдельных произведений, но и динамичная, постоянно трансформирующаяся система образов. Связанные между собой, визуально или по смыслу, эти иконические знаки способны разорвать ткань пространства и исторического времени. Химерическая природа культуры предполагает, что любое изображение может вызывать у зрителя разные ассоциации или иметь несколько значений. В зависимости от контекста оно способно трансформироваться и давать широкую свободу интерпретации.

В этом смысле любое произведение искусства можно рассматривать и как форму культурной памяти, причем эта память тоже не статична и имеет сложную структуру. Трансформируясь во времени и пространстве, визуальные образы способны наследовать память аффекта. Для передачи сложности культурной памяти Аби Варбург в «Атласе Мнемозины» соединял по принципу монтажа различные изображения, тексты и художественные практики. Использование аналогичных нелинейных связей в экспозиционном процессе сегодня позволяет зрителю более сложно прочитать историю искусства и выявить ее связи с настоящим. Освободившись от традиционного нарратива, система образов делает видимыми скрытые связи, которые воспринимаются зрителем более интуитивно. Используемая в проекте игра со знакомыми образами поможет превратить пространство выставки в идею safe space — безопасного пространства, где циркуляция знакомых образов соединяет прошлое и настоящее, позволяя ретроактивно взглянуть как на историю искусств, так и на актуальную повестку.

Выыставка завершит работу 20 августа 2023 года.

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