В Астане с триумфом завершился Фестиваль российского кино

В Астане в рамках «Дней культуры России в Казахстане» в Кинотеатре Kinopark 7 IMAX состоялся масштабный Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Мы благодарны нашим казахстанским коллегам за теплый прием и возможность в очередной раз провести фестиваль в Астане. Главным итогом для нас стал живой разговор со зрителем, который доказал: у российского и казахстанского кино огромный потенциал для развития сотрудничества и новых творческих достижений», – прокомментировала Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.

В программу Фестиваля вошли семь ярких кинолент разных жанров:

«Август» (реж. Н. Высоцкий, И. Лебедев) – военная драма по роману Владимира Богомолова, рассказывающая об исторической военной операции контрразведки «Багратион», которая проходила летом 1944 года.

«Чебурашка 2» (2026, реж. Д. Дьяченко) – продолжение семейной комедии о приключениях всеми любимого Чебурашки, Гены и их друзей

«Буратино» (2025 г., реж. Игорь Волошин) – музыкальная семейная экранизация знаменитой сказки Алексея Толстого о деревянном мальчике, предлагающая новое видение доброй и поучительной истории.

«Авиатор» (2025, реж. Е.Кончаловский) – экранизация романа Евгения Водолазкина, по сюжету которого в тайной лаборатории приходит в сознание человек, которого заморозили советские ученые почти сто лет назад.

«Первый на Олимпе» (2025, реж. А. Михалков) – фильм о становлении Олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова, юного блокадника, пришедшего в спорт после Великой Отечественной войны.

«Красный шёлк» (2025, реж. Андрей Волгин) – российско-китайский проект, в сюжете которого — важнейшие документы, решающие будущее СССР и Китая. На них охотятся шпионы и преступники под видом обычных пассажиров.

«Три кота. Путешествие во времени» (2025, реж. Алексей Горбунов) – добрый полнометражный мультфильм о приключениях трех очаровательных котят, которые отправляются в путешествие по эпохам, обнаружив, что старый диван оказывается машиной времени.

Для гостей Фестиваля были также организованы встречи с представителями творческой делегации – актерами Дарьей Кукарской («Авиатор») и Антоном Савватимовым («Первый на Олимпе»), которые представили фильмы, пообщались со зрителями и ответили на их вопросы.

Завершившийся в Астане фестиваль стал не только запоминающимся событием в культурной жизни страны, но и важным шагом в укреплении российско-казахстанского сотрудничества в сфере кинематографа. Он в очередной раз подтвердил высокий интерес казахстанской публики к современной российской кинематографии. Зрители тепло принимали каждую картину, а аншлаги на показах, полные залы и живое общение с актерами стали лучшим доказательством востребованности таких встреч.