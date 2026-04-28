Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSВ Астане с триумфом завершился Фестиваль российского кино

В Астане с триумфом завершился Фестиваль российского кино

By T1
145
первый на олимпе
Изображение: пресс-служба ВГТРК

В Астане в рамках «Дней культуры России в Казахстане» в Кинотеатре Kinopark 7 IMAX состоялся масштабный Фестиваль российского кино, организованный РОСКИНО при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.

«Мы благодарны нашим казахстанским коллегам за теплый прием и возможность в очередной раз провести фестиваль в Астане. Главным итогом для нас стал живой разговор со зрителем, который доказал: у российского и казахстанского кино огромный потенциал для развития сотрудничества и новых творческих достижений», – прокомментировала Эльза Антонова, генеральный директор РОСКИНО.

В программу Фестиваля вошли семь ярких кинолент разных жанров:

  • «Август» (реж. Н. Высоцкий, И. Лебедев) – военная драма по роману Владимира Богомолова, рассказывающая об исторической военной операции контрразведки «Багратион», которая проходила летом 1944 года.
  • «Чебурашка 2» (2026, реж. Д. Дьяченко) – продолжение семейной комедии о приключениях всеми любимого Чебурашки, Гены и их друзей
  • «Буратино» (2025 г., реж. Игорь Волошин) – музыкальная семейная экранизация знаменитой сказки Алексея Толстого о деревянном мальчике, предлагающая новое видение доброй и поучительной истории.
  • «Авиатор» (2025, реж. Е.Кончаловский) – экранизация романа Евгения Водолазкина, по сюжету которого в тайной лаборатории приходит в сознание человек, которого заморозили советские ученые почти сто лет назад.
  • «Первый на Олимпе» (2025, реж. А. Михалков) – фильм о становлении Олимпийского чемпиона Юрия Тюкалова, юного блокадника, пришедшего в спорт после Великой Отечественной войны.
  • «Красный шёлк» (2025, реж. Андрей Волгин) – российско-китайский проект, в сюжете которого — важнейшие документы, решающие будущее СССР и Китая. На них охотятся шпионы и преступники под видом обычных пассажиров.
  • «Три кота. Путешествие во времени» (2025, реж. Алексей Горбунов) – добрый полнометражный мультфильм о приключениях трех очаровательных котят, которые отправляются в путешествие по эпохам, обнаружив, что старый диван оказывается машиной времени.

Для гостей Фестиваля были также организованы встречи с представителями творческой делегации – актерами Дарьей Кукарской («Авиатор») и Антоном Савватимовым («Первый на Олимпе»), которые представили фильмы, пообщались со зрителями и ответили на их вопросы.

Завершившийся в Астане фестиваль стал не только запоминающимся событием в культурной жизни страны, но и важным шагом в укреплении российско-казахстанского сотрудничества в сфере кинематографа. Он в очередной раз подтвердил высокий интерес казахстанской публики к современной российской кинематографии. Зрители тепло принимали каждую картину, а аншлаги на показах, полные залы и живое общение с актерами стали лучшим доказательством востребованности таких встреч.

Предыдущая статья
В Музее Победы вручили награды VI Международного фестиваля Правильного кино
Следующая статья
dsgn sense: Центральный университет провел первую Всероссийскую мультисенсорную олимпиаду по дизайну для старшеклассников

Новое в рубрике