Выставка «Знаменитые театры России» — первый большой проект Бахрушинского музея в Чили

Бахрушинский театральный музей представил выставку «Знаменитые театры России» в столице Чили. Открытие, состоявшееся в галерее Культурного центра Университета Бернардо О’Хиггинс, вошло в программу Первого форума ректоров университетов России и стран Латинской Америки.

«Бахрушинский театральный музей последовательно расширяет партнерство со странами Латинской Америки. В прошлом году музей провел выставку в Гватемале, в марте — в Коста-Рике, а теперь впервые представляет свой выставочный проект в Чили. Выставка «Знаменитые театры России» дала старт Первому форуму ректоров России и стран Латинской Америки, ознаменовав новый этап в международной деятельности Бахрушинского музея», — отметила генеральный директор Бахрушинского театрального музея Кристина Трубинова.

Проект «Знаменитые театры России» знакомит зарубежную аудиторию со старейшими театральными сценами страны и уникальными образцами театрально-декорационного искусства из собрания Бахрушинского музея. В центре экспозиции — российские театры: Большой, Мариинский, Александринский, Малый и Михайловский. Выставка объединила фотографии внутреннего убранства и зрительных залов, а также цифровые копии редких эскизов декораций к операм, балетам и драматическим спектаклям, поставленным на их сценах.

«Сегодня в Университете Бернардо О’Хиггинса мы открываем пространство, где оживает история русского театра — от императорских сцен до мировой культурной традиции. Эта выставка стала возможной благодаря Государственному центральному театральному музею имени А.А. Бахрушина — месту, где бережно сохраняется память о великих постановках, артистах и эпохах. Для Русского дома в Чили это не просто культурное событие, а приглашение к диалогу — к разговору о красоте, смыслах и той силе искусства, которая объединяет людей по всему миру», — отметила руководитель Русского дома в Чили Нина Миловидова.

Большой театр представлен на выставке произведениями из собрания Бахрушинского музея, связанными с двумя знаковыми постановками. Среди них — эскиз декорации к балету Адольфа Адана «Жизель». Постановка была создана в 1880-х годах «волшебником русской сцены» Карлом Вальцем, который проработал в Большом театре 65 лет и за это время оформил более 200 спектаклей. Второй экспонат — эскиз декорации Александра Головина «Купола для второго акта» к опере Николая Римского-Корсакова «Псковитянка». Эти работы раскрывают разные грани русской сценографии: от романтической образности классического балета до монументальной декоративности, характерной для оперного театра рубежа XIX–XX веков.

В экспозицию вошли фотографии исторического зрительного зала Мариинского театра и его Новой сцены, а также два эскиза конца XIX века из музейного собрания: «Храмовый двор» Карла Грунера к балету «Баядерка» и «Замок Наины» Матвея Шишкова к опере Михаила Глинки «Руслан и Людмила». Эти произведения представили Мариинский театр как пространство, в котором формировался классический канон русской сценической культуры.

Александринский театр — старейший национальный драматический театр России — представлен знаменитым Маскарадным занавесом Александра Головина, созданным к экспериментальной постановке Всеволода Мейерхольда. Выполненный в Петрограде в 1917 году, этот эскиз связан с одним из ключевых спектаклей в театральной истории XX века. Работа Головина подчёркивает значение Александринской сцены как пространства для воплощения новаторских художественных решений прошлого столетия.

Малый театр, с историей которого тесно связано становление русской драматической традиции, представлен эскизом декорации «Мавританская комната» к спектаклю «Натан Мудрый», выполненным в Москве в 1879 году. Михайловский театр показан в экспозиции работой к опере «Золотой петушок», созданной в 1936 году. Эти произведения отразили преемственность отечественной сценографической традиции — от драматического театра XIX века до музыкальной сцены XX столетия.

Выставка вызвала широкий интерес в академическом и культурном сообществе. Её посетили Клаудио Руфф Эскобар, ректор Университета Бернардо О’Хиггинс, на базе которого реализуется проект, а также руководители и представители ведущих университетов России, Перу, Аргентины, Боливии и Чили.

