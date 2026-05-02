Москва впервые представила свои видеоигры широкой публике в Латинской Америке

На проспекте Паулиста — главной улице Сан-Паулу — стартовал первый Фестиваль московских видеоигр. До 3 мая жители крупнейшего мегаполиса Латинской Америки могут протестировать девять игр московских студий — на уличной мобильной площадке, в киберспортивном центре Login House eXP и в партнёрских компьютерных клубах города. Фестиваль организован Агентством креативных индустрий Москвы и проходит в рамках бизнес-миссии Московского кластера видеоигр в Бразилию.

«Российская видеоигровая индустрия сегодня — это полноценная экспортная отрасль, ядро которой формируют московские студии. Именно поэтому мы в Бразилии — одной из ключевых стран-партнёров России по БРИКС и одной из пяти крупнейших видеоигровых аудиторий мира с более чем 100 миллионами геймеров. Фестиваль, стартовавший сегодня на главной улице Сан-Паулу, познакомит бразильскую публику с российскими видеоиграми и открывает нашим компаниям выход на этот рынок», — отметила руководитель Агентства креативных индустрий Москвы Гюльнара Агамова.

Фестиваль построен вокруг трёх типов площадок. Первая — брендированный автобус Moscow Game Hub, переоборудованный в мобильную игровую площадку. Он будет курсировать между ключевыми точками Сан-Паулу: посетители могут протестировать шутеры, симуляторы и проекты других жанров — как уже вышедшие, так и готовящиеся к релизу.

Вторая площадка — Login House eXP, один из крупнейших киберспортивных центров Сан-Паулу. Здесь проходят стрим-марафон и серия офлайн-гейминг-сессий с участием бразильских стримеров и киберспортсменов. Третья — сеть партнёрских компьютерных клубов города, где девять игр московских студий доступны для свободной игры.

На фестивале представлены девять игр московских студий в разных жанрах: тактические шутеры и военный экшн — «Калибр» (1C Game Studios), Broken Arrow (Steel Balalaika), «Разведка 1944» (Game Art Pioneers); экшн со славянской и азиатской мифологией — Awaken: Astral Blade («Бука»); хоррор и нарративные проекты — Run Away From Me: Alexandra (Terrabyte Games), MEATGRINDER (Vampire Squid); авторские приключения — Toto’s Journey (Hanuman Games), Sea Walker Saga (Antelus Games), GRIMPS (ВАТТ).

В деловой программе бизнес-миссии в Бразилию приняло участие десять компаний — резиденты и партнёры Московского кластера видеоигр и анимации: шесть видеоигровых студий и четыре анимационные компании. За два дня состоялось свыше 300 деловых встреч с латиноамериканскими разработчиками, ИТ-компаниями и паблишерами.