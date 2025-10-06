Оплата публикаций

РАСПРОДАЖА

Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполняется 10 лет! Все эти годы мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле прошлого года мы открыли Интернет-магазин VipArt24.ru. А 1 января 2025 года запустили Культурно-просветительскую программ «Международный фестиваль научной фантастики COSMOTRACK». В настоящее время в рамках Программы проходит Творческий конкурс «Дорога к звёздам». COSMOTRACK – это глобальный проект над которым мы будем работать ближайшие 10 лет. Всё только начинается, друзья!

Новое на сайте

ДомойWWNEWSТРИЕСТ (Италия): маэстро Ариф Дадашев с успехом дебютировал в Театре Верди

ТРИЕСТ (Италия): маэстро Ариф Дадашев с успехом дебютировал в Театре Верди

T1
By T1
71
ариф дадашев в театре верди - триест, италия
Фото © пресс-служба Московского академического музыкального театра имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

4 октября 2025 года дирижер Музыкального театра им. Станиславского  и Немировича-Данченко Ариф Дадашев с успехом дебютировал на сцене Театра Верди в Триесте (Италия).

В рамках симфонического сезона Фонда Театра Лирико Джузеппе Верди под управлением Арифа Дадашева оркестр театра исполнил произведения Сергея Прокофьева и Модеста Мусоргского. Солистом вечера стал виолончелист Этторе Пагано.

Концерт стал пятым в цикле симфонического сезона театра. Он был посвящен русской музыке. Прозвучали Симфония-концерт ми минор для виолончели  с оркестром Прокофьева. Солист – Этторе Пагано. Критики отмечают эмпатию Этторе и его способность мгновенно устанавливать связь с публикой.

Паоло Булло (OperaClick) также отмечает: «Ариф Дадашев – российский дирижер, редко выступающий вне родных театров, но идеально воплощающий образ серьезного, хорошо подготовленного, скромного и талантливого артиста».

Вторым произведением в концерте стала «Ночь на Лысой горе» Мусоргского  в обработке Римского-Корсакова. Несмотря на свою краткость оно сохраняет поразительную силу воздействия и является ярким примером симфонической поэмы

Предыдущая статья
Звёзды Голливуда на постере фантастического триллера «Хищник: Миссия «Осирис»
Следующая статья
«Громко и честно» о новой российской музыке

Новое в рубрике

Все коммуникации и обращения в редакцию происходят в письменном виде только по e-mail: info@artmoskovia.com

© 2015–2025. Сетевое СМИ «АртМосковия», сайт artmoskovia.ru (Входит в состав Издательского проекта СМИ «АртМосковия»). Регистрирующий орган — Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 62117 от 19.06.2015. Учредитель – О.П. Неснова. Главный редактор – О.П. Неснова. Редакция не является юридическим лицом.

16+

Рейтинг@Mail.ru