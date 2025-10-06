ТРИЕСТ (Италия): маэстро Ариф Дадашев с успехом дебютировал в Театре Верди

4 октября 2025 года дирижер Музыкального театра им. Станиславского и Немировича-Данченко Ариф Дадашев с успехом дебютировал на сцене Театра Верди в Триесте (Италия).

В рамках симфонического сезона Фонда Театра Лирико Джузеппе Верди под управлением Арифа Дадашева оркестр театра исполнил произведения Сергея Прокофьева и Модеста Мусоргского. Солистом вечера стал виолончелист Этторе Пагано.

Концерт стал пятым в цикле симфонического сезона театра. Он был посвящен русской музыке. Прозвучали Симфония-концерт ми минор для виолончели с оркестром Прокофьева. Солист – Этторе Пагано. Критики отмечают эмпатию Этторе и его способность мгновенно устанавливать связь с публикой.

Паоло Булло (OperaClick) также отмечает: «Ариф Дадашев – российский дирижер, редко выступающий вне родных театров, но идеально воплощающий образ серьезного, хорошо подготовленного, скромного и талантливого артиста».

Вторым произведением в концерте стала «Ночь на Лысой горе» Мусоргского в обработке Римского-Корсакова. Несмотря на свою краткость оно сохраняет поразительную силу воздействия и является ярким примером симфонической поэмы