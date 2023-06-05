Музыка Чайковского оживет в новом семейном спектакле на сцене «Петербург-концерта»

Премьера семейного музыкального спектакля «Путешествие в страну нот» состоится 11 июня, в 16:00, в «Петербург-концерте»: Екатерининское собрание, Большой зал. В основе постановки — сборники фортепианных пьес «Детский альбом» и «Времена года» П.И. Чайковского.

«Путешествие в страну нот» — это история режиссера Евгении Латониной о том, как бывает сложно, как не поддаются клавиши рояля, но вера в себя и любовь к музыке создают чудо. Среди героев зрители увидят Мальчика-музыканта, Скрипичный ключ, Страх, Терцию, Метроном и других. Актеры — учащиеся театра-студии «Горошины». В исполнении фортепианного дуэта «ПетРо Дуэт», музыкальных руководителей спектакля, и талантливых музыкантов прозвучат произведения П.И. Чайковского: «Зимнее утро», «Болезнь кукол», «Вальс» и многие другие сочинения из «Детского альбома» и цикла «Времена года». Идея создания постановки принадлежит Алексею Смокотову, директору и продюсеру значимых городских фестивалей «Петербургские театральные сезоны» и «Детский Петербург», ежегодно проходящих при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга.

«Наши юные и неюные зрители смогут познакомиться с творчеством Петра Ильича Чайковского, послушать произведения из его «Детского альбома» и из цикла «Времена года». Уникальность этой фантазийной истории в том, что в ней примут самое активное участие не только музыканты и драматические актеры, но и зрители», — рассказала режиссер-постановщик Евгения Латонина.

Евгения Латонина – режиссер-постановщик спектакля

Художественный руководитель театра-студии «Горошины», педагог, режиссер и актриса. Окончила Новосибирский театральный институт (актриса драматического театра и кино) и Санкт-Петербургский государственный университет (исторический факультет, кафедра западноевропейского и русского искусства, специализация «Русский театр»). Работала в театрах «Приют комедианта», «Такой Театр», «Буфф», «ФМД-театр», «Балтийский дом», Театральном центре на Коломенской и др. Как педагог-репетитор работала в Тюменском Большом драматическом театре.

Гран-при на международном фестивале «Русская классика в Латвии» (2019), гран-при фестиваля «Неделя русскоязычных театров» в Париже (2019), победа в нескольких номинациях на международном театральном фестивале в Тулузе (2019), гран-при на международном фестивале в Берлине «Золотой ключик» (2018), главный приз фестиваля «ЛюбитеЛиВы» в Силламяэ (Эстония, 2021), диплом победителя фестиваля Future for kids в Бремене ( Германия), гран-при Брянцевского фестиваля (2021) и др.

Фортепианный «ПетРо Дуэт» – Дмитрий Петров и Анастасия Рогалева, музыкальные руководители спектакля

Дмитрий Петров и Анастасия Рогалева — обладатели гран-при и приза слушательских симпатий XX Международного конкурса фортепианных дуэтов (Токио, Япония), лауреаты премии STEINWAY & SONS «За развитие культуры STEINWAY», победители (I премия) Всероссийского конкурса фортепианных дуэтов имени А.Г. Бахчиева, победители Международного музыкального конкурса Konzerteum в Греции (в категории «Фортепианный ансамбль»). Музыканты активно гастролируют и выступают на лучших площадках Санкт-Петербурга, городах России и за рубежом.

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