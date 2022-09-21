В Азии заинтересованы в ремейках российских сериалов

Российские кино- и анимационные компании подвели итоги участия в южнокорейском рынке Broadcast Worldwide 2022, который проходил в начале сентября. Участие российской киноиндустрии в формате онлайн под единым брендом Russian Content Worldwide было организовано компанией РОСКИНО.

Представители российских компаний отметили рост запросов международных закупщиков на форматные права, поскольку за рубежом все чаще снимают ремейки. Также азиатские компании проявили интерес к российским триллерам, историческому контенту (как художественному, так и документальному), комедиям. Наиболее активно российскими проектами интересовались представители Китая, Индии, Южной Кореи, Малайзии. Всего было представлено более 160 проектов от тридцати четырех российских компаний.

Генеральный директор РОСКИНО Инна Шалыто: «Тренд на покупку форматов и адаптацию контента компании отмечают не впервые – на предыдущих рынках в ОАЭ и Вьетнаме зарубежные партнеры также интересовались форматными правами. Интерес такого плана к российским проектам говорит о том, что в нашей киноиндустрии появляется все больше универсальных историй, которые могут быть адаптированы к реалиям той или иной культуры, и таким образом, обладают большим международным потенциалом. Также, в рамках прошедших рынков на Ближнем Востоке, во Вьетнаме и Южной Корее мы увидели живой интерес со стороны закупщиков Индии, а также Японии, – это важно в контексте наших планов до конца 2022 года: мы намерены продолжить коммуникацию с азиатскими байерами в рамках ближайших рынков в этих странах, сейчас мы активно прорабатываем участие в одном из рынков контента в Японии, а также индийском FILM BAZAAR».

Онлайн-кинотеатр START отметил интерес зарубежных байеров к криминальным экшн-драмам, а также жанру sci-fi. Так, представители Малайзии заинтересовались сериалом «Два холма» и считают, что такая комедийная антиутопия может с успехом продаваться в этом регионе на цифровых ресурсах. В компании подчеркнули и рост запросов на форматные права: за рубежом все чаще снимают ремейки. Например, байеры из Индии высоко оценили семейные комедии START – драмеди-хит «ИП Пирогова», финальный сезон которого вышел на START совсем недавно, а также детективное драмеди о семье вампиров «Вампиры средней полосы», новый сезон которого появится в онлайн-кинотеатре до конца 2022 года. По словам представителей START, интерес в странах Востока к форматным правам и адаптациям свидетельствует об активном состоянии рынка, что является положительной тенденцией.

Кинокомпания СТВ обсудила с зарубежными партнерами релиз мультфильма «Барбоскины на даче» на территории Южной Кореи и дальнейшее приобретение прав на второй фильм «Барбоскин дэнс» и анимационный сериал «Барбоскины» из той же киновселенной. Рассматривается закупка Free TV прав на анимационные сериалы компании «Лунтик и его друзья», «Барбоскины» на Монголию, а также приобретение прав на анимационные фильмы компании на территорию Китая.

На южнокорейском рынке «Союзмультфильм» представлял «Тайны Медовой Долины», «Приключения Пети и Волка», «Ну, погоди!Каникулы» и другие проекты. Представители компании отметили, что локальные дистрибьюторы выразили большую заинтересованность в проектах студии, особенно партнеры оценили жанр chasing comedy (комедийное преследование), в котором выполнен мультсериал «Ну, погоди!». В компании ожидают продолжения коммуникаций и дальнейшего сотрудничества с новыми партнерами.

«Совтелеэкспорт», официальный дистрибьютор контента ВГТРК, отметил интерес представителей Китая, Южной Кореи, Японии, Монголии, Филиппин, Испании и Индонезии, в первую очередь, к новой приключенческой драме – историческому сериалу «Елизавета». Также обсуждается возможность продажи прав на семейную сагу «Стенограмма судьбы» и документальный фильм «Верхняя точка» в Испанию. Вещатель из Индонезии рассматривает к приобретению документальные фильмы из каталога холдинга: «Верхняя точка», «Человек неунывающий», «Кресты» и другие; а также художественные фильмы: «Земля Эльзы», «Кандагар», «Два билета домой» и «Шпион» . Японская VOD-платформа планирует включить в свой каталог историческую драму «София». Новая документалистика заинтересовала дистрибьютора из Китая: обсуждается возможность лицензирования фильмов «Ямал. Заповедная зона» и «Верхняя точка» в Китае.

В онлайн-кинотеатре Иви рассказали об успехе флагманского проекта – сериала «И Снова Здравствуйте». Ироничная история о восставшем из мертвых бандите заинтриговала потенциальных партнеров: компания рассматривает поступившие предложения от байеров. Также популярными среди закупщиков из Китая, Гонконга, Южной Кореи и Индии стали новые проекты в жанре «триллер»: совместный проект Иви и Продюсерской компании «Среда» – детективная драма «Замерзшие»; мистический триллер-загадка «Пансион», по которому сейчас ведутся переговоры; а также захватывающий сериал на грани триллера и медицинской драмы «13-я Клиническая».

Компания «Один-Медиа» в рамках рынка Broadcast Worldwide 2022 получила предложения от дистрибьюторов из Китая на ряд документальных фильмов («Великий Северный Путь» про экспедицию в Арктику по следам первопроходца Семена Дежнева и другие). В компании также подчеркнули, что историческая докудрама «Кремль: эпоха царей» вызвала на рынке большой интерес со стороны международных закупщиков. Также завершены переговоры о поставке девяносто одного выпуска телешоу «Военная приемка» тайваньскому каналу Cai Chang.

Каталог фильмов компании Russian World Vision привлёк вьетнамского агрегатора VOD-прав. Триллер «Домой!» и фильм ужасов «Атакан.Кровавая легенда» вызвал интерес у представителей Японии, Малайзии, Гонконга. Китайский дистрибьютор заинтересовался спортивной драмой «Одиннадцать молчаливых мужчин», мелодрамой «Велга» и документальным фильмом о танцевальной культуре в России – SOLO.

Телеканал НТВ представил ряд проектов, в числе которых сериальные новинки – остросюжетный детектив «Рикошет» и драму «Киллер» о бывшем полицейском, вставшем на тропу мести, и триллер «Акула». Компания провела переговоры с мировым дистрибутором контента O4 Media, активно работающим на рынках Азии, Латинской Америки и Европы; крупным китайским дистрибутором форматов и сериалов BlueMedia Times и корейской компанией AK Entertainment, проявившей заинтересованность в военных драмах НТВ.

Компания «Марс Медиа Энтертейнмент» представила сериалы «Янычар» («Русский пленник») и «Золотая Орда», а также семейный фильм «Пальма». Проекты привлекли внимание закупщиков из Малайзии, Индии, Сингапура, Китая, ОАЭ, Индонезии.

ГК «Рики» представила международным закупщикам анимационные проекты «Фиксики», «Бодо Бородо», «Тима и Тома», «Малышарики», а также полнометражный фильм этого года «Финник». Для компании рынок Broadcast Worldwide стал еще одной возможностью встретиться с партнерами. В самой Корее проекты компании доступны уже давно: так, «Фиксики» выходят на детском телеканале EBS, в прошлом году «Малышарики» стартовали на платформе BabyBeaver, в августе этого года на канале Daekyo NoriQ состоялась премьера проекта «Тима и Тома».

«Арт Пикчерс Дистрибьюшн» на рынке BCWW 2022 представила полнометражный sci-fi триллер «Обратимая реальность», оригинальный сериал more.tv «Чики», а также два сериала СТС и РЕН-ТВ – семейную комедию «Ивановы-Ивановы» и криминальный боевик «Варяг». Компания провела переговоры с представителями Китая, Южной Кореи, Турции, Индии, Гонконга, Монголии, Вьетнама. Также планируются встречи с компаниями Малайзии и Колумбии.

Анимационная студия «Платошка» представила на рынке мультсериал «Цветняшки» с элементами edutainment (игрового обучения) для аудитории 0-5 лет. В компании рассказали, что провели переговоры с несколькими корейскими площадками.

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