«Слово о русском сердце»: в Джакарте презентовали масштабный международный культурно-просветительский проект

В Джакарте прошёл масштабный международный культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце» — одно из ключевых событий в рамках празднования 75-летия дипломатических отношений между Россией и Индонезией и 100-летия Россотрудничества.

«Слово о русском сердце» в Индонезии — событие, которое стало ярким проявлением взаимного интереса, доверия и растущего гуманитарного партнёрства между Россией и Индонезией. Проект, приуроченный к 75-летию установления дипломатических отношений между двумя странами, собрал более 1500 участников — представители молодёжных, образовательных и творческих сообществ, государственные представители в сфере предпринимательства и креативных индустрий, студенты, преподаватели, эксперты, деятели культуры, а также официальные лица и лидеры общественного мнения России и Индонезии.

В этом году фокус целевой аудитории был сделан на студентов и молодых специалистов — молодое поколение, которое сегодня становится главным носителем и транслятором ценностей межкультурного диалога.

«Делегация из России насчитывала более 100 человек из Москвы, Санкт-Петербурга, Приморского края, Хабаровского края, Красноярского края, Московской, Калужской и Рязанской областей, что стало беспрецедентным числом участников со стороны РФ в истории существования проекта. В рамках проекта состоялась деловая, культурная и образовательная программа. Участниками были подписаны соглашения о продолжении сотрудничества с профессиональным сообществом Индонезии сферы креативных индустрий. Фестиваль стал живым примером того, как гуманитарные инициативы способны выстраивать мосты дружбы и взаимного понимания между народами. «Слово о русском сердце» — это не просто культурная программа. Это философия открытого диалога, в центре которого — человек, его язык, культура и стремление к сотрудничеству в мире, который нуждается в новых смыслах и доверии», — подчеркнул Михаил Иванов, креативный продюсер Центра креативных индустрий «Новый город» и автор проекта «Слово о русском сердце».

Официальное открытие проекта прошло на площадке одного из ведущих гуманитарных вузов страны — «Universitas Nasional Fakultas Bahasa dan Sastra». В мероприятии приняли участие вице-ректор университета профессор Эрнавати Синага, глава Русского дома в Джакарте Никита Шиликов и креативный продюсер проекта Михаил Иванов. Торжественную церемонию украсило символическое совместное выступление российских и индонезийских артистов, соединившее фольклорные традиции двух стран. Ключевым результатом открытия стало подписание четырёх партнёрских соглашений между российскими и индонезийскими организациями. Соглашения заключены между АНО «Центр креативных индустрий «Новый город»» и Государственным академическим театром драмы из Рязани, ООО «АДАТ» (игра «Потолкуем»), Государственным камерным музыкальным театром «Санктъ-Петербургъ Опера», а также АНО «Этно-МЫ». Эти документы стали основой для долгосрочного сотрудничества в области культуры, образования и гуманитарного обмена. Также в рамках проекта Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» подписал соглашение о сотрудничестве с Институтом искусств в Джакарте и провел серию мастер-классов по основам работы концертмейстера в оперном театре и процессу подготовки вокалистов к выступлению.

В рамках проекта прошло сразу четыре деловых сессий по ключевым трекам настройки мультикультурных коммуникаций — медиа, публичная дипломатия, образование и развитие человеческого капитала. Модератором сессий выступила Валерия Юртаева, управляющий партнер Центра креативных индустрий «Новый город» и программный директор фестиваля. Открыла деловую часть интерактивная сессия «Важность слышать СЛОВО», посвящённая роли языка и медиа в формировании международной повестки. Участники: профессор Искандарарсиах Сирегар (Universitas Nasional), руководитель RT в Индонезии Денис Болотский, продюсер RT International Фаузан Аль-Рашид, директор театра драмы Семён Гречко, основатель образовательной игры “Потолкуем?” Анна Агеева-Дзукаева и Василий Пушков (директор международный медиагруппы «Россия сегодня». В ходе обсуждения поднимались вопросы сохранения языковой идентичности в цифровую эпоху, стратегий продвижения русского языка за рубежом и влияния современных медиапрактик на международную информационную повестку.

«В данный момент можно сказать, что это одна из самых важных ролей, которые есть у СМИ, — рассказывать правду, давать сбалансированное освещение того, что происходит в мире. На примере кооперации между российскими и индонезийскими СМИ в последние годы видно, что вместе, в партнёрстве с телекомпаниями Индонезии, мы имеем возможность рассказать те истории, которые традиционные западные мейнстрим-СМИ замалчивают. В Индонезии Russia Today приняли очень тепло — здесь нас смотрят, и мы рады развивать это сотрудничество не только в эфире, но и через совместные образовательные проекты», — отметил Денис Болотский, руководитель представительства RT в Индонезии.

Следом состоялась экспертная сессия «Креативная дипломатия или искусство дружить». Здесь в центре внимания оказались креативные индустрии, туризм, музыка, мода и исполнительские искусства как инструменты мягкой силы. Среди выступавших: Анна Михеева, руководитель Калужской региональной организации «Мост дружбы», представившая кейсы сотрудничества с индонезийскими партнерами; Юлиандре Дарвис Phd, бывший председатель Индонезийской вещательной комиссии, проанализировавший роль медиа в культурном обмене; Евгений Малыгин, директор театра «Санктъ-Петербургъ Опера», поделившийся опытом международных гастролей; Вера Шишкина, директор Центра открытого образования на русском языке, рассказавшая о новых методиках преподавания. Дискуссия спикеров выявила растущий потенциал сотрудничества в сфере креативных индустрий между двумя странами.

Отдельное внимание было уделено стратегическому сотрудничеству в образовании. На сессии по развитию Дальневосточного федерального округа с участием Эльвиры Нургалиевой, Заместителя Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики; Евгения Власова, проректора по международным отношениям Дальневосточного федерального университета; и Юрия Марфина, ректора Тихоокеанского государственного университета. В рамках сессии обсуждались образовательные программы, академический обмен и подготовка кадров для высокотехнологичных отраслей. Эти инициативы получили отклик со стороны индонезийских университетов, выразивших заинтересованность в укреплении связей.

«Для того чтобы молодёжь Индонезии захотела учиться, путешествовать или сотрудничать с Россией, им нужно лучше понимать, какой сегодня Дальний Восток — динамичный, открытый, многонациональный. И такие знания возможно передать через культуру, через живой контакт. Чем больше они будут знать благодаря таким проектам как “Слово о русском сердце”, тем выше доверие и интерес к нашей стране», — подвела итог сессии Эльвира Нургалиева, Заместитель Министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики

Сессия «Образование и кадры для устойчивого развития» собрала на одной площадке представителей государственных и образовательных структур обеих стран. Обсуждались вызовы в подготовке специалистов, развитие профессиональной мобильности и внедрение межуниверситетских программ, возможности стажировок – как для студентов, так и для состоявшихся специалистов, междисциплинарный подход в развитии человеческого капитала на пути к устойчивому развитию креативной экономики. Спикеры сессии: Ms. Ir. Siti Azizah, MBA, Заместитель Министра по предпринимательству Министерства по развитию малого и среднего бизнеса Индонезии; Андрей Афонин, директор университета Банка России; Лусия Фрейда Адвени, директор высшей школы бизнеса Руната-Бали; Три Рахайю Маясари, Преподаватель английского языка и культуры на факультете языка и литературы Национального университета; Рашит Каримов, кандидат педагогических наук, бизнес-тренер России, г.Санкт-Петербург. Андрей Афонин отметил важность культурного фактора в сфере профессионального взаимодействия, подчеркнув: «Культура и образование, культура и бизнес идут всегда рядом. Нельзя делать бизнес, не понимая культуры. Более глубокое понимание культурных особенностей партнёров позволяет выстраивать не только эффективные деловые отношения, но и укреплять связи между государствами». подчеркнула стремительное развитие сектора и значимость международного сотрудничества: Заместитель Министра по предпринимательству Министерства по развитию малого и среднего бизнеса Индонезии, Ms. Ir. Siti Azizah, во время сессии подчеркнула стремительное развитие сектора и значимость международного сотрудничества: «Креативные индустрии Индонезии охватывают около 70 направлений — от материальных продуктов до нематериальных ценностей. У нас огромный потенциал, особенно в цифровой экономике, и мы с нетерпением ждем возможностей для партнерства с Россией».

Особым гостем культурно-просветительского проекта «Слово о русском сердце» стал Заместитель Министра образования Российской Федерации Константин Ильич Могилевский. В неформальной обстановке состоялся содержательный разговор о том, как международные культурные инициативы, подобные нашей, способствуют росту интереса к российской системе образования. Культурная дипломатия, как показала практика — мощный инструмент не только для укрепления межгосударственных связей, но и для продвижения образовательных возможностей России за рубежом.

Культурная составляющая проекта познакомила с основами русской культуры и традиций через театральное искусство и хореографию. Рязанский театр драмы, один из старейших театров в России, привез спектакль «Волшебные сны Кузьмы», который познакомил зрителей с драматическим, кукольным и иммерсивным театром, чем нашёл эмоциональный отклик у индонезийской аудитории. Инновационный театр балета из Калуги представил пластическую постановку «Спящая», удивив зрителей сочетанием классики и модерна. Центральным культурным событием стал спектакль «Евгений Онегин» в исполнении театра «Санктъ-Петербургъ Опера» — с участием ведущих солистов, включая Эльмиру Теркулову. Музыкальное фольклорное сопровождение от этно-электронного проекта РунИры дополнили образ современной России — открытой и многонациональной. Также во время фестиваля работала художественная экспозиция «Слово о русском сердце» при участии Русского географического общества и Московского зоопарка.

Фотовыставка, цифровые стенды и просветительские материалы позволили зрителям отправиться в путешествие по России с помощью VR-технологий, а также познакомиться с музейной отраслью России.

Проект завершился торжественным приёмом в Русском доме, где под аплодисменты гостей звучали музыкальные произведения, произносились слова благодарности и высказывались планы на будущее. На сцене выступили артисты АНО «Этно Мы», покорившие зал этнической музыкальной композицией, вокалистка РунИра, чья авторская интерпретация русских народных мелодий в стиле cyberfolk объединила традицию и современность, а также солисты Камерного музыкального театра «Санктъ-Петербургъ Опера», представившие классические арии русской оперной школы. Атмосфера вечера стала кульминацией культурного диалога, подчеркнув глубину и многообразие российской музыкальной сцены. Организаторы проекта заявили о намерении продолжить и расширить формат «Слова о русском сердце» в других странах Юго-Восточной Азии, включая Вьетнам и Таиланд.

Международный культурно-просветительский проект «Слово о русском сердце» — ещё одно доказательство того, что, несмотря на все вызовы, между Россией и Индонезией существует прочная основа для долгосрочного стратегического партнёрства, где культура — это не фон, а равноправный участник политического, образовательного и экономического диалога.