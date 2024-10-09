В Белгороде прошёл X Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава»

В Белгородском государственном театре кукол с 30 сентября по 5 октября проходил юбилейный фестиваль театров кукол.

Несмотря на внешние предлагаемые обстоятельства, с которыми мы сегодня все сталкиваемся, культурная жизнь в Белгороде и регионе продолжается! География городов-участников фестиваля широка. В течение 6 солнечных дней 13 театров представили на белгородской сцене 16 спектаклей, белгородские театралы посмотрели 15 спектаклей, которые представили театральные коллективы из городов России (Москва, Санкт-Петербург, Тула, Владимир, Белгород, Липецк, Орёл, Смоленск, Брянск), в том числе из Донецкой и Луганской Народных республик (Горловка, Луганск), а также из Республики Беларусь (г. Могилёв). В рамках фестиваля в режиме «онлайн» состоялся показ спектакля «Где мой нос?» театра кукол из Бразилии (Сан-Паолу).

В фестивальную афишу вошли постановки, адресованные для всех возрастных категорий, по произведениям классиков и современных авторов.

В рамках фестиваля для театральной общественности и специалистов любительских театров региона состоялись 7 мастер-классов от ведущих творческих деятелей России: Бориса Голдовского, Захара Давыдова, Давида Бурмана, Ольги Сенаторовой, Константина Кириллова.

Прошла творческая встреча с писателем, драматургом Людмилой Шевцовой.

Итоги фестиваля следующие:

Профессиональное жюри специальными дипломами наградили:

Луганский академический театр кукол, спектакль «Сказки старинного города» (номинация «За лучший спектакль, посвященный малой Родине»;

Владимирский областной театр кукол, спектакль «Праздничный сон — до обеда» (номинация «За сохранение классических традиций»);

Дуэт в спектакле «Удивительные приключения панов Кублицкого и Заблоцкого» Могилёвского областного театра кукол (номинация «Лучшим актёрским дуэтом»);

Белгородский государственный театр кукол «За высокопрофессиональную организацию X Международного фестиваля театров кукол «Белгородская забава- 2024».

Вручены дипломы в 8 основных номинациях:

«Лучший актёрский ансамбль» – спектакль «История Тома Пуговицы», Горловский театр кукол,;

«Новация» – спектакль «Шутники», Московский Открытый театр кукол;

«Лучшая работа драматурга» – Юлия Поспелова, спектакль «Бах-бах-бах», Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова;

«Лучшая актёрская работа»:

— Александр Третьяк – за роль Павла Прохоровича Оброшенова в спектакле «Шутники», Московский Открытый театр кукол;

— Евгения Бушуева – за роль Верочки в спектакле «Шутники», Московский Открытый театр кукол;

— Наталия Громыкина – за роль Елены Ивановны Поповой в спектакле «Чехов. Медведь. Предложение», Брянский областной театр кукол;

— Евгения Шишкина – за роль Мальчика-с-пальчика в спектакле «Мальчик-с-пальчик», Липецкий государственный театр кукол.

«Лучшее музыкальное оформление спектакля» – Раиса Овсянникова, спектакль «Неодиночество» Орловского театра кукол.

«Лучшая работа художника» – Лилия Жамалетдинова, спектакль «Летучий корабль» Тульского государственного театра кукол.

«Лучшая работа режиссёра» – Павел Акинин, спектакль «Бах-бах-бах» Смоленского областного театра кукол имени Д.Н. Светильникова.

«Лучший спектакль» Гран-при фестиваля – спектакль «Удивительные приключения панов Кублицкого и Заблоцкого» Могилёвского областного театра кукол.

Фестиваль подтвердил истину, что важней всего поддержка коллег. Фестиваль доказал, что сила кукольного братства в единстве и что нашу дружбу не разбить, театр кукол жив и будет жить.

Фестиваль организован при поддержке Депутата Государственной Думы Румянцева Никиты Геннадьевича, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Белгородской области, Министерства культуры Белгородской области, Фонда содействия театральному искусству и развитию детского театрального творчества.