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Аксиос!

1 апреля 2015 года начал работу сайт artmoskovia.ru. 19 июня 2015 года сайт artmoskovia.ru был преобразован в сетевое СМИ АртМосковия. Вместе с сайтом зарегистрировано и печатное издание – журнал АртМосковия. 1 июля 2015 года – создан Издательский Дом «Аксиос»! В этом году нам исполнилось 9 лет! Все эти 9 лет мы публикуем новости культуры и искусства на волонтёрской основе. В апреле мы открываем Интернет-магазин VipArt24.ru. Мы бы конечно, смогли пошутить и открыть его 1 апреля, как СМИ, но в этот раз всё серьёзно. В течение года мы постараемся возобновить выпуск журнала. Задача – выпускать журнал в электронном виде в объеме, не менее 128 стр. формата А4, эквивалентных печатному изданию. О его периодичности, пока говорить, преждевременно, т.к. есть приоритетные проекты, над которыми ведется работа в настоящее время.

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В Белгороде прошёл X Международный фестиваль театров кукол «Белгородская забава»

editor
By editor
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В Белгороде прошёл X Международный фестиваль театров кукол

В Белгородском государственном театре кукол с 30 сентября по 5 октября проходил юбилейный фестиваль театров кукол.

Несмотря на внешние предлагаемые обстоятельства, с которыми мы сегодня все сталкиваемся, культурная жизнь в Белгороде и регионе продолжается! География городов-участников фестиваля широка. В течение 6 солнечных дней 13 театров представили на белгородской сцене 16 спектаклей, белгородские театралы посмотрели 15 спектаклей, которые представили театральные коллективы из городов России (Москва, Санкт-Петербург, Тула, Владимир, Белгород, Липецк, Орёл, Смоленск, Брянск), в том числе из Донецкой и Луганской Народных республик (Горловка, Луганск), а также из Республики Беларусь (г. Могилёв). В рамках фестиваля в режиме «онлайн» состоялся показ спектакля «Где мой нос?» театра кукол из Бразилии (Сан-Паолу).

В фестивальную афишу вошли постановки, адресованные для всех возрастных категорий, по произведениям классиков и современных авторов.

В рамках фестиваля для театральной общественности и специалистов любительских театров региона состоялись 7 мастер-классов от ведущих творческих деятелей России: Бориса Голдовского, Захара Давыдова, Давида Бурмана, Ольги Сенаторовой, Константина Кириллова.

Прошла творческая встреча с писателем, драматургом Людмилой Шевцовой.

Итоги фестиваля следующие:

Профессиональное жюри специальными дипломами наградили:

  • Луганский академический театр кукол, спектакль «Сказки старинного города» (номинация «За лучший спектакль, посвященный малой Родине»;
  • Владимирский областной театр кукол, спектакль «Праздничный сон — до обеда» (номинация «За сохранение классических традиций»);
  • Дуэт в спектакле «Удивительные приключения панов Кублицкого и Заблоцкого» Могилёвского областного театра кукол (номинация «Лучшим актёрским дуэтом»);
  • Белгородский государственный театр кукол «За высокопрофессиональную организацию X Международного фестиваля театров кукол «Белгородская забава- 2024».

Вручены дипломы в 8 основных номинациях:

  • «Лучший актёрский ансамбль» – спектакль «История Тома Пуговицы», Горловский театр кукол,;
  • «Новация» – спектакль «Шутники», Московский Открытый театр кукол;
  • «Лучшая работа драматурга» – Юлия Поспелова, спектакль «Бах-бах-бах», Смоленский областной театр кукол имени Д.Н. Светильникова;
  • «Лучшая актёрская работа»:

— Александр Третьяк – за роль Павла Прохоровича Оброшенова в спектакле «Шутники», Московский Открытый театр кукол;
— Евгения Бушуева – за роль Верочки в спектакле «Шутники», Московский Открытый театр кукол;
— Наталия Громыкина – за роль Елены Ивановны Поповой в спектакле «Чехов. Медведь. Предложение», Брянский областной театр кукол;
— Евгения Шишкина – за роль Мальчика-с-пальчика в спектакле «Мальчик-с-пальчик», Липецкий государственный театр кукол.

  • «Лучшее музыкальное оформление спектакля» – Раиса Овсянникова, спектакль «Неодиночество» Орловского театра кукол.
  • «Лучшая работа художника» – Лилия Жамалетдинова, спектакль «Летучий корабль» Тульского государственного театра кукол.
  • «Лучшая работа режиссёра» – Павел Акинин, спектакль «Бах-бах-бах» Смоленского областного театра кукол имени Д.Н. Светильникова.
  • «Лучший спектакль» Гран-при фестиваля – спектакль «Удивительные приключения панов Кублицкого и Заблоцкого» Могилёвского областного театра кукол.

Фестиваль подтвердил истину, что важней всего поддержка коллег. Фестиваль доказал, что сила кукольного братства в единстве и что нашу дружбу не разбить, театр кукол жив и будет жить.

Фестиваль организован при поддержке Депутата Государственной Думы Румянцева Никиты Геннадьевича, Министерства культуры Российской Федерации, Правительства Белгородской области, Министерства культуры Белгородской области, Фонда содействия театральному искусству и развитию детского театрального творчества.

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