В Белгороде завершился I Международный Славянский органный фестиваль

I Международный Славянский органный фестиваль – беспрецедентное по своей сути событие, потому как в истории музыки ещё не возникали подобные проекты, сосредоточившиеся вокруг русских традиций исполнительства на популярных в европейских странах инструментах – органе и карильоне.

Целью фестиваля являлось привлечение внимания общественности к новым русским инструментам – органу и карильону, обширному репертуару, основу которого составляют сочинения славянских композиторов разных эпох, а также к славянской и, более всего, к отечественной исполнительской школе, к нашим органистам, импровизаторам, композиторам.

По мнению автора идеи фестиваля, лауреата международных конкурсов Тимура Халиуллина, фестиваль с нетерпением ожидало всё органное сообщество, так как ещё никогда славянская органная музыка не была представлена своим фестивалем.

С 16 сентября по 27 октября в филармонии прошло шесть концертов. В фестивале приняли участие четыре приглашённых органиста – заслуженный артист России Даниэль Зарецкий (Санкт-Петербург), лауреат международных конкурсов Алексей Шмитов (Москва), Елена Привалова (Россия/Латвия), Юрий Габрусь (Республика Беларусь); а также коллективы и артисты Белгородской государственной филармонии: Белгородский академический русский оркестр под управлением Евгения Алешникова, Симфонический оркестр филармонии (струнная группа), Камерный оркестр MEZZO MUSIC (художественный руководитель – Наталья Боровик, дирижёр – Олег Хегай), лауреаты международных конкурсов Галина Зольникова (сопрано), Михаил Пидручный (сопилка, волынка), Юрий Фукалов (балалайка), Ольга Косович (домра), Ирина Литвинова (гусли), заслуженная артистка РФ Людмила Петрова (фортепиано).

На концертах фестиваля были исполнены сочинения П. Чайковского, М. Глинки, С. Прокофьева, В. Одоевского, А. Гречанинова, Д. Шостаковича, М. Таривердиева; современных белорусских композиторов – О. Подгайской, К. Яськова и др.

Не обошлось и без премьер! На открытии фестиваля, 16 сентября, впервые прозвучало сочинение «Реверансы» для органа и струнных в трёх поклонах, написанное белгородским композитором Николаем Бирюковым. Произведение состоит из трёх частей – «Поклон М. Мусоргскому», «Поклон А. Лядову», «Поклон И. Стравинскому» – дань великим русским композиторам.

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