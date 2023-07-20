Лето. Отпуск. Фестиваль

5 июля 2023 года в Истре, на территории государственного историко-художественного музея «Новый Иерусалим», состоялось открытие VI фестиваля под открытым небом «Лето. Музыка. Музей.» В этом году молодой, амбициозный, социально значимый open-air проходил под знаком 150-летия со дня рождения С. В. Рахманинова, без которого невозможно представить траекторию русской культуры конца XIX – первой половины ХХ вв.

Как отмечает художественный руководитель фестиваля, дирижёр Дмитрий Юровский, «главным действующим лицом фестиваля остаётся Рахманинов, поэтому в программе прозвучат все его основные жанры крупной формы: фортепианный концерт, симфоническая музыка, вокально-симфоническая поэма и опера».

Фестиваль, президентом которого является прославленный Максим Дунаевский, проводится с 2018 года и сполна доказал свою социально-просветительскую значимость. Концепция и программа фестиваля отличаются цельностью, приверженностью к апробированным образцам мирового культурного наследия и в то же время отзывчивостью к запросам современного зрителя, поскольку в просветительской деятельности одинаково важно как «дотягивать» зрителя до неких стандартов, так и «прогибаться» под ним, чтобы потом выполнить зрительский запрос на более высоком, развивающем уровне.

Более 1000 людей на площадке с панорамным видом на Новоиерусалимский монастырь (в отличие от предыдущих лет, когда фестиваль проходил в круглом уличном атриуме музея «Новый Иерусалим») смогли вкусить два наиболее знаковых произведения одного из самых сенсорных русских композиторов: Второй фортепианный концерт, ознаменовавший выход композитора из затяжной депрессии после незаслуженного провала Первой симфонии, и Вторую симфонию, эпически масштабное и этапное сочинение, обобщившее духовно-чувственные проникновения воспрявшего и укрепившегося композитора. Символичными оказались и погодные колебания в день открытия: несколько раз начинавшийся дождь вздымал над зрительскими рядами шатёр из зонтов, а также угрожал влажностью инструментам и аппаратуре. Но никого не спугнули погодные условия, и замечательные музыканты в полном объёме донесли до благодарных слушателей посыл великих сочинений, где правят бал победа над отчаянием и проникновение в движущие силы мироздания. За это донесение отвечали Государственный Академический Симфонический оркестр под управлением Дмитрия Юровского и пианист, лауреат конкурса им. П. И. Чайковского Вадим Руденко.

Помимо высокого исполнительского уровня, означенные произведения сопровождались познавательными аннотациями от Дмитрия Юровского, содержащими доходчивую экспликацию ключевых аспектов истории создания и концепции вершинных произведений. Это значительно углубило понимание многослойных произведений широкой публикой и усилило благодарную реакцию слушателей. Несомненно, открытие VI фестиваля «Лето. Музыка. Музей.» сподвигло многих продолжить посещение последующих событий фестиваля, включивших музыку наставников Рахманинова (Римского-Корсакова, Лядова, Танеева, Аренского), а также определить эстетическую составляющую отпуска или свободного времени. Думается, что фестиваль сохранит своё значение и будет радовать нас вновь и вновь.

Владимир БЕЛУНЦОВ, Москва

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