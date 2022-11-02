Культурные события на последний месяц осени

Дебют Нонны Гришаевой в мюзикле «Дон Жуан», комическая опера в Музее Москвы, Марк Шагал в галерее «Беляево» и многое другое. Рассказываем о самых интересных культурных событиях ноября.

ТЕАТР

«Лабиринт» в Большом театре

Премьера балетной программы «Лабиринт» состоится 15 и 16 ноября в Большом театре. «Лабиринт» — невероятный проект продюсерской компании MuzArts, собравшей уникальную команду. За один вечер зрители увидят три одноактных балета «Сияние», «Нерв» и «Минотавр» в исполнении лучших солистов Большого театра России Алены Ковалевой, Анастасии Сташкевич, Марии Виноградовой, Дениса Савина, Артура Мкртчяна и других, а также звезды современного танца Ильдара Гайнутдинова.

Над новой балетной программой работают золотомасочные хореографы Ольга Лабовкина и Анна Щеклеина, а также знаменитый испанец Патрик Де Бана, костюмы создают не нуждающиеся в представлении Игорь Чапурин и Галина Солодовникова, художник по свету — хорошо знакомый театральному зрителю Иван Виноградов. Одной из главных сенсаций программы станет участие знаменитого российского скульптора Даши Намдакова — он впервые выступит сценографом, создав большую скульптуру «Минотавра» для заключительной части трилогии.

Нонна Гришаева дебютирует в мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история»

12 ноября Заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева дебютирует в Москве в нашумевшем мюзикле «Дон Жуан. Нерассказанная история». Актриса впервые выйдет на сцену в роли жены Дон Жуана — Пилар. В основе спектакля, ставшего за 2 года проката настоящим театральным хитом, лежит пьеса «Последняя женщина сеньора Хуана», написанная совестким классиком Леонидом Жуховицким. За все время постановку посмотрели более 50 тысяч зрителей не только в Москве и Санкт-Петербурге, но и в других городах страны.

В труппе мюзикла — лучшие артисты жанра: популярные актёры и телеведущие Анастасия Макеева и Оскар Кучера, Ростислав Колпаков, Дмитрий Янковский, Сергей Борзов, Александр Казьмин, Александр Рагулин, Артём Елисеев, Константин Барышников и другие артисты.

Сначала музыка, потом слова

В Музее Москвы пройдет специальный показ комической оперы «Сначала музыка, потом слова», написанной Антонио Сальери в 1876 году для композиторского турнира с Вольфгангом Амадеем Моцартом, который устроил император Иосиф II. По мнению императорского двора, Сальери одержал безоговорочную победу.

«Это опера на тему театрального закулисья, вся музыка которой соткана из цитат самых известных и всеми любимых опер эпохи оперы-сериа. Концепция нашей постановки носит «кодовое» название «Ночь в музее». На оперной сцене зритель увидит настоящие «музейные экспонаты», которые вдруг оживают в отсутствие смотрителей и решают, что же важнее в опере — музыка или слова? Ответить на этот вечный вопрос мы предлагаем и нашим слушателям», — рассказывает режиссер-постановщик Дмитрий Суслов.

Исполнители — солисты Оперной студии Новосибирской консерватории, Студенческий симфонический оркестр имени И.И. Соллертинского.

Когда: 8 ноября 19:00

Моноспектакль «Омовение»

Моноспектакль «Омовение» — часть большого проекта, который также включает в себя видео, коллекцию одежды, фотографии. Каждая составляющая проекта — это совместная творческая работа с артистами, художниками, видеографами, фотографами, композиторами. С помощью разных медиумов проект исследует инструменты, с помощью которых формируется человеческое самовосприятие.

Внутренние изменения героини во время спектакля отражают сменяющие друг друга костюмы. После показа зрители смогут рассмотреть фотографии коллекции одежды «Омовение», которая создавалась параллельно с работой над постановкой. Все образы MARP шьются из винтажной ткани индивидуально, в единственном экземпляре.

Когда: 11 и 12 ноября 19:00

ВЫСТАВКИ

«Я и город» в Музее Москвы

27 ноября в Музее Москвы откроется выставка «Я и город», организованная музеем и АНО «Колесо Обозрения». На выставке будут представлены работы 96 призеров всероссийского инклюзивного творческого конкурса «Я художник — я так вижу» и молодых художников с ментальными особенностями — участников творческой лаборатории «Я и город».

Когда? 27 ноября 2022 — 22 февраля 2023 года.

«Русский замок. Кузнечная летопись»

В конце октября в залах РОСИЗО в Петроверигском переулке откроется выставка «Русский замок. Кузнечная летопись». Проект представляет крупнейшую в России коллекцию старинных русских замков. В экспозицию вошли предметы из фондов РОСИЗО, российских государственных музеев и частной коллекции Вячеслава Арбузова.

Экспозиция позволит зрителю проследить путешествие замка от зарождения в горниле кузницы, через праздничную ярмарку, к своему пристанищу в русской избе. На выставке представлены дореволюционные замки и ключи различных видов: от ювелирных микроскопических шедевров «левши» до навратных секирных запоров, музыкальные и замки с секретами, зооморфные и с сакральными солярными знаками. Значимыми предметами экспозиции являются уникальные, древнейшие и ранние произведения кузнечного мастерства.

Идея выставки заключается в визуальном дискурсе о влиянии ручного труда и народного искусства на философию общества. Живописные и графические образы художников Аркадия Пластова, Гелия Коржева, Валентина Сидорова и других создают в выставочных залах атмосферу традиционного патриархального быта.

Кураторы выставочного проекта – Вячеслав Арбузов, Дина Иващенко.

Когда? 29 октября — 11 декабря.

«Великое искусство рядом. Шагал»

В галерее «Беляево» открылась выставка «Великое искусство рядом. Шагал», приуроченная к 135-летию со дня рождения художника.

На ней представлены подлинные произведения тиражной графики Марка Шагала и работы других представителей парижской школы: Анри Матисса, Пабло Пикассо, Жоана Миро, Сальвадора Дали.

Помимо 40 мировых шедевров в экспозицию вошли произведения современных московских художников: Екатерины Бубновой, Евгении Вороновой, Александра Соколова, Надежды Лихогруд, Джона Пешкова, вдохновленных творчеством великого мастера.

«Великое искусство рядом» — это цикл проектов Выставочных залов Москвы, запущенный в честь 10-летия Объединения, где будут представлены шедевры мирового искусства, собранные из частных коллекций. Одной из важнейших и приоритетных задач Выставочных залов является децентрализация искусства и формирование культуры в разных районах города.

Когда? До 27 ноября.

Арт-объект Дмитрия Аске в рамках фестиваля уличного искусства «Здесь и сейчас»

Ежегодный смотр современного искусства «Здесь и сейчас» второй раз подряд проходит вне стен музеев и галерей. Работы его участников размещаются на площадях и улицах, гармонично встраиваясь в существующий городской ландшафт и делая современное искусство ближе к жителям города.

В этом году проект расширяет свою географию: арт-объекты его участников появятся в удаленных от центра районах столицы.

В Культурном Центре «Зодчие» свою работу «Попутный ветер» представит художник Дмитрий Аске. Работа вызывает в памяти многочисленные советские мозаики, герои которых покоряют космос, совершают научные открытия и бьют производственные рекорды. Герой его работы, держащий в руке планер, напоминает и о трогательных фигурках агитфарфора – пионерах с моделями аэропланов, юных лыжниках, пограничниках и моряках. Арт-объект Аске естественным образом вписался в пространство перед культурным центром «Зодчие». Здание середины 1960-х годов с классическим восьмиколонным портиком становится идеальным фоном для «Попутного ветра», и вот уже это не просто отдельно стоящая фигура, а объемная композиция.

Когда? С 4 ноября.

КИНО

Кинопоказы «Конец сезона: меланхолия на море в советском кино»

Этой осенью Музей истории Лефортово организовал цикл кинопоказов «Конец сезона: меланхолия на море в советском кино», в который войдут три фильма: «Наследница по прямой», «Из жизни отдыхающих» и «Раба любви». Перед каждым показом будет проходить небольшая лекция, а после показа — обсуждение.

На лекциях переводчицы, редактора и исследовательницы кино Александры Устюжаниной можно будет узнать о контексте вокруг фильма: она расскажет о создателях, замысле, препятствиях в съемках и рецепции зрителей и критиков.

Последний фильм цикла — драма Никиты Михалкова «Раба любви», в основу которой положена интерпретация судьбы актрисы немого кино Веры Холодной. Во время Гражданской войны звезда немого кино Ольга Вознесенская в приморском южном городе, занятом белыми, снимается в салонной драме и постепенно влюбляется в оператора, который, рискуя жизнью, нелегально ведет съемки арестов и расстрелов.

Когда? 5 ноября.

ЛЕКЦИИ

«Жанр исторической картины в русской живописи»

Что такое историческая картина? В чем смысл обращения художника к событиям, свидетелем которых он, как правило, не был, и к персонажам, которых он лично не знал? Как живописец работает с источниками, как погружается в эпоху, в которой живут и действуют его герои? Лекция — часть параллельной программы к выставке «ВЫПУСК’22».

На лекции заведующая кафедрой всеобщей истории искусства РАЖВиЗ Ильи Глазунова Наталья Боровская расскажет об особенностях понимания исторической картины в России, о взаимосвязи концепции исторического события и стиля, выбранного художником, о понятии «исторический герой». Также речь пойдет об историко-психологическом и историко-бытовом подходах к созданию живописного произведения.

Когда? 6 ноября.

«Мифы и легенды московского метро»

Лекторий «875» — цикл лекций, посвященный 875-летию столицы, где историки и москвоведы, исследователи города, журналисты, блогеры, общественные деятели, экскурсоводы и археологи поделятся своими знаниями о городе, расскажут о важных для истории Москвы персонах и фактах, поразмышляют о природе московских мифов, представят убедительные доказательства самых фантастических и легендарных событий.

17 ноября состоится лекция о метрополитене. Устройство метрополитена кажется сложным, непонятным и даже загадочным. Это порождает определенное количество слухов и легенд — например, о трехметровых крысах или о том, что метро не построили, а откопали. На лекции историк метро, фотограф и блогер Александр Попов расскажет о мифах московского метрополитена, их происхождении и о том, как с ними бороться.

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