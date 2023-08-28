В Библиотеке имени Добролюбова открылся Гербовый зал города Москвы

22 августа — в День Государственного флага Российской Федерации — в Библиотеке №3 им. Н.А. Добролюбова, в новом филиале Музея Москвы, открылся Гербовый зал города Москвы. В нем представлены эталоны официальной символики Российской Федерации и столицы. С 6 сентября организованные группы (до 15 человек) смогут посетить экскурсии по залу.

В рамках открытия прошел первый Московский геральдический форум. 22 августа состоялись торжественные церемонии подписания соглашений о сотрудничестве и вручения свидетельств о регистрации герба и флага муниципальным образованиям Москвы. В форуме приняли участие министр Правительства Москвы, руководитель Департамента культуры города Москвы, председатель Геральдического совета города Москвы Александр Кибовский, заместитель председателя Геральдического совета города Москвы — герольдмейстер города Москвы Олег Кузнецов и директор Музея Москвы Анна Трапкова.

Также на форуме прошел круглый стол, посвященный актуальным вопросам изготовления геральдической продукции: участники обсудили технологические подходы и требования при изготовлении гербов, подготовку технических заданий и качество производимой продукции. Кроме того, участники форума познакомились с выставками «Государственные символы России: история и современность» и «Герб Москвы: геральдика как искусство». Во второй день Московского геральдического форума, 23 августа, прошли методические занятия и лекции об использовании официальной символики.

В Гербовом зале города Москвы представлены эталоны официальной символики Российской Федерации и столицы: Государственный герб и Государственный флаг Российской Федерации, герб и флаг города Москвы, копии Знамени Победы и Знамени города Москвы, гербовых эмблем и флагов административных округов города Москвы, гербов и флагов 146 муниципальных образований столицы. Почетное место занимает изображение Святого Великомученика Георгия Победоносца, считающегося небесным покровителем Москвы.

Гербовый зал города Москвы станет новым пространством для проведения торжественных церемоний, заседаний и выставок, а также образовательной площадкой, где жители города и гости столицы во время экскурсий смогут ознакомиться с историей государственных символов.

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