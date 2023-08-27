В ГМА им. А.В. Щусева завершилась выставка «Фальконье. Архитектура света»

В Государственном музее архитектуры имени А.В. Щусева завершилась выставка «Фальконье. Архитектура света», посвященная истории создания и применения оригинального строительного материала – стеклянного кирпича Фальконье (Falconnier), получившего свое название по имени изобретателя – швейцарского архитектора и инженера Гюстава Фальконье (1845 – 1913 гг.).

«Фальконье. Архитектура света». Фотограф В. Ладыгин

«Фальконье. Архитектура света». Площадка третьего этажа флигеля «Руина». Фотограф Н. Андреев

«Фальконье. Архитектура света». Фотограф В. Ладыгин

Гюстав Фальконье разработал функциональный и одновременно высокоэстетичный материал, на полувековой период вошедший в мировую строительную практику. Стеклянные кирпичи применялись для перекрытий верхнего света, остекления уличных и коридорных окон, зимних садов, оранжерей и парников, садово-парковых и торгово-выставочных павильонов и других сооружений. Однако к концу 1930-х годов производство кирпичей системы Фальконье было прекращено. На смену им пришли прессованные квадратные и прямоугольные стеклоблоки. И сегодня они широко используются при возведении внешних стен и обустройстве интерьеров.

В 2021 году благодаря сотрудничеству Музея архитектуры и экспериментального производства NWGlass.lab (г. Санкт-Петербург) была восстановлена технология изготовлении стеклянного кирпича Фальконье. Инициировав масштабный выставочный проект и заказав для него более тысячи изделий разных моделей и цветов, Музей архитектуры стимулировал научные разработки и производственные опыты NWGlass.lab, сотрудники которого добились максимального соответствия новых кирпичей историческим образцам. Современные фальконье были не только включены в выставочное пространство флигеля «Руина» в качестве экспонатов, но и сразу же заинтересовали специалистов Москвы и регионов как реставрационный материал.

Анна Кистанова, куратор выставки:

«Несмотря на то, что выставка закончилась, мы продолжаем пополнять коллекцию Музея архитектуры, искать памятники со стеклянными кирпичами Фальконье и помогать с реставрацией зданий совместно с командой NWGlass.lab».

На выставке «Фальконье. Архитектура света» было представлено более 100 предметов: стеклянные кирпичи производителей Европы и Российской империи, советские стеклоблоки из коллекции Музея архитектуры и частных собраний, архивные документы, фотографии. Ключевыми экспонатами стали новые стеклянные кирпичи системы Фальконье, собранные в разноцветные кладки. Посетителям были представлены результаты новейших исследований, связанных с изобретением Гюстава Фальконье, раскрыты секреты производства стеклянных кирпичей, показаны сырье, формы, инструменты для выдувания различных моделей фальконье.

«Это был очень красивый выставочный проект, который пользовался большой популярностью у публики. Но для нас особенно важно, что при его подготовке и при непосредственном участии Музея архитектуры была возрождена утраченная во всем мире технология производства стеклянного кирпича Фальконье. Современные фальконье, изготовленные нашим партнером, экспериментальным производством NWGlass.lab, не только украсили нашу выставку, но и используются при реставрации исторических зданий в разных городах России», – директор Музея архитектуры им. А.В. Щусева Наталья Шашкова.

Тифлоэкскурсия по выставке «Фальконье. Архитектура света»

Елизавета Лихачева презентует книги «Фальконье. Архитектура света»

Книга «Фальконье. Архитектура света»

Инклюзивная экскурсия по выставке «Фальконье. Архитектура света»

Игорь Левченков, генеральный директор компаний-производителей товаров для ванной комнаты AQUATON и Santek – официальных партнеров выставки – поделился впечатлениями:

«Мы были рады стать свидетелями и проводниками не только великолепной выставки Фальконье, но и когда-то утраченного, а теперь восстановленного искусства производства стеклянного кирпича. Восхищает невероятная вовлеченность, неравнодушие и высокий профессионализм всех причастных к проекту! А количество гостей выставки и обратная связь только подтверждают актуальность и важность этой инициативы. Мы верим, что в синергии идей, ценностей и действий возможно не только возродить утраченное искусство, но и дать ему вторую жизнь и создать задел на развитие будущего. Надеемся, что эта уникальная, требующая филигранного мастерства технология создания кирпичей Фальконье будет широко применена не только для реставрации исторических зданий, но и в проектировании и застройке новых «городов света».

Кураторами выставки выступили искусствовед, директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Анна Кистанова и искусствовед, коллекционер, исследователь архитектуры XIX-XX веков Никита Андреев.

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