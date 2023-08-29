Третья Школа литературной критики. Итоги

Соучредители литературной премии «Ясная Поляна», музей-усадьба Л. Н. Толстого «Ясная Поляна» и компания Samsung Electronics подвели итоги третьей Школы литературной критики имени Валентина Курбатова. Школа прошла с 24 по 28 августа в усадьбе Л. Н. Толстого в Ясной Поляне.

В Школе приняли участие 24 молодых писателя и литературных критика из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Архангельска, Чебоксар, Пскова, Белгорода и других городов. В этом году организаторы получили более 100 заявок от претендентов из 27 регионов России. Конкурсным заданием стало написание короткого эссе о вариантах начальных глав романа Л. Н. Толстого «Анна Каренина». В 2023 году поклонники романа отмечают двойной юбилей – 150 лет со дня начала работы Толстого над произведением и 145 лет со дня его первой полной публикации.

В рамках третьей Школы литературной критики состоялись мастер-классы, семинары и лекции, а также занятия с наставниками. Практическую работу с участниками провели члены жюри премии «Ясная Поляна»: ректор Литературного института Алексей Варламов, писатели Владислав Отрошенко и Павел Басинский, первый заместитель главного редактора журнала «Юность», главный редактор издательства «Альпина. Проза» Татьяна Соловьева, литературный критик, прозаик, кандидат филологических наук, в прошлом – заведующая отделом критики журнала «Октябрь» Валерия Пустовая.

Профессор РГГУ, директор Государственного музея истории российской литературы имени В.И. Даля Дмитрий Бак прочитал лекцию «Литературно-критические практики 2010-х: константы и метаморфозы», литературный критик, обозреватель Forbes и Psychologies, старший преподаватель факультета журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова Наталья Ломыкина провела для участников лекцию «Интервью от А до Я».

«Для меня важно, что в каждой последующей школе, участвуют как новые участники, так и те ребята, которые уже были в Ясной Поляне. В этом есть преемственность. Это ни в коем случае не повторение одной и той же программы, а развитие, потому что каждый год меняется состав мастеров школы. Мое ощущение, что школа крепнет и выпускники первого потока уже просто известные люди в литературном мире. Я уверен, что со временем они сами смогут стать наставниками. Осенью мы попробуем впервые провести занятия по кинокритике. Я чувствую к этому гигантский интерес в киноиндустрии. Основной темой станет экранизация литературных произведений. Самое главное, мы сейчас твердо понимаем, что будет и четвёртая, и пятая и последующие, потому что этот формат себя, безусловно, оправдал», — отметил Владимир Толстой, советник Президента РФ по вопросам культуры и искусства, председатель жюри литературной премии «Ясная Поляна».

Традиционно школа критики представляет концепцию активного взаимодействия молодых критиков и известных авторов. Выпускники яснополянской Школы литературной критики вошли в состав рабочей группы премии «Ясная Поляна», которая уже второй год работает совместно с жюри в отборе книг для номинаций «Современная русская проза» и «Иностранная литература».

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