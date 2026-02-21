В дар Музею Победы передано монументальное полотно

В преддверии Дня защитника Отечества Музею Победы было передано в дар монументальное полотно «Наша Победа!». Картина была написана членом Союза художников России, действительным членом Международной Славянской Академии наук Олегом Масловым в честь 80-летия Победы.

«Это грандиозное произведение ярко демонстрирует народный характер Великой Отечественной», — отметил генеральный директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Центр картины занимает строгий, почти фронтальный строй военачальников в парадной форме. Их фигуры выстроены как каменная стена — символ несгибаемости, дисциплины и государственной мощи. Но художник изобразил не только выдающихся полководцев Победы во главе с Иосифом Сталиным. «По обе стороны главной композиционной группы — солдаты разных родов войск, ополченцы, рабочие, конструкторы, женщины, дети, старики. Картина словно отказывается от индивидуального портрета в пользу коллективного героя», — рассказали в Музее Победы.

На полотне изображены известные герои Великой Отечественной войны: летчики Покрышкин и Кожедуб, конструкторы Грабин, Кошкин, Ильюшин, генералы Ефремов, Карбышев, Родимцев, Катуков, герой-пограничник Кайманов, танкист Лавриненко, партизан Ковпак и другие.

Генеральный директор Музея Победы Александр Школьник поблагодарил художника за ценный дар и подчеркнул, что музей будет бережно хранить картину и воспитывать на ней молодежь.