«Одна жизнь» – мистический триллер о персонажах компьютерной игры

Главному герою Игорю почти 30 лет, однако он никогда не думал о том, что ему нужно взрослеть и брать ответственность за свою жизнь. Его обычный день — проснуться в комнате, по которой разбросаны банки из-под энергетиков, сразу сесть за компьютер, погрузиться в виртуальный мир и не заметить, как летит время. Игорь может играть сутками, забывая о том, что вокруг него все же есть люди, которым он небезразличен: девушка Катя, друг Марк, родители. Любые вопросы и сложности в его жизни решают, как правило, близкие, он совершенно неспособен жить самостоятельно.

Все меняется в день, когда у Кати лопается терпение, родители обижаются на то, что Игорь забыл о годовщине их свадьбы, а Марк вынужден ехать на встречу с бизнес-партнерами один, потому что Игорь снова заигрался. В момент, когда Марк звонит Игорю, тот увлечен игрой, которую ему только-только доставил загадочный курьер. На экране Игоря происходит кровавая резня, и Марк по телефону в точности описывает другу то, что тот и так увидел на геймпаде: всех их потенциальных партнеров раскрошило на кусочки. Компьютерная реальность воплотилась в жизнь.

Соотнеся факты, Игорь понимает, что создатели игры наказывают его за то, что он был равнодушен к близким и пренебрегал ими из-за своей зависимости. Теперь для того, чтобы дорогие ему люди остались в живых, Игорю предстоит выдержать схватку с искусственным интеллектом и пробудить в себе искренние человеческие чувства. Для этого он может задействовать любые приемы, но должен и помнить, что реальная жизнь, в отличие от компьютерной, всего лишь одна, и цена ошибки в ней крайне высока.

Проект «Одна жизнь» стал победителем первого в России конкурса вертикального видео «Вертикалка», который «МТС Медиа» проводил вместе с компанией «Базелевс» Тимура Бекмамбетова. Авторы фильма взяли за основу игровую зависимость как одну из ярких проблем современных молодых людей, которые не могут побороть свою инфантильность и начать жить реальной жизнью, но при этом взглянули на вопрос шире и постарались показать, что такое зависимость вообще, как она может разрушать жизнь не только зависимого человека, но и его близких, и попытались понять, как с ней бороться.

При этом «Одна жизнь» — не дидактическая драма, а триллер, в котором виртуальный мир переплетается с реальным. Игорь сидит за компьютером и пытается побороть игровых боссов, в то время как его близкие находятся в реальной опасности и попадают в настоящий аттракцион жестокости.

У проекта молодая команда: режиссером «Одной жизни» стал Владимир Боровой («Большая игра») и («Метод Фрейда 2»). В главных ролях — Даниил Вахрушев («Физрук», «Король и Шут»), Таша Цветкова («ЮЗЗЗ»), Аскар Нигамедзянов («Колл-центр», «Мир! Дружба! Жвачка!»). Производством занимались студия WISH Media совместно с KION.

Даниил Вахрушев, актер:

«Проект предлагает пересмотреть свои взгляды на отношения с близкими людьми. Мой герой совсем не торопится взрослеть и перекладывает все важные решения на свою семью и друзей. Но жизнь поворачивается таким образом, что ему приходится это сделать за крайне короткий срок. Было очень увлекательно проживать такой резкий переход от инфантила к самостоятельному человеку».



Таша Цветкова, актриса:

«Переживания моей героини мне были очень близки, потому что я встречалась с игроманом – конечно не с такой зависимостью, как у персонажа Игоря, но обману подвергалась не раз. Как и в сериале я ощущала себя менее важной и интересной, чем нарисованные персонажи. Но игры — это не так ужасно, как кажется нашим родителям. Дети не просто играют, а изучают английский, думают над стратегией — сейчас очень много полезного контента для развития. Просто во всем нужно знать грань, и этот проект именно про это».