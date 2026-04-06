Проект «Женщины-герои» представили будущим мастерам стратегических коммуникаций

В молодежном центре «ШУМ» в Калининградской области стартовала первая очная программа Академии стратегических коммуникаций, которая проходит в партнёрстве Президентской академией (РАНХиГС).

Программа ориентирована на подготовку медиаменеджеров, способных работать с государственно значимыми проектами и выстраивать стратегические коммуникации в современном медиапространстве.

С участниками трека «Пантеон героев» встретились автор и руководитель проекта «Женщины-герои» Виктория Рашина и Герой России Людмила Болилая.

«Образ героя в современном медиа и кино — это многогранный феномен, который отражает культурные ценности, идеалы и наше мировоззрение. Герой выступает носителем смыслов, влияет на формирование модели поведения и ценностных ориентиров у зрителей. Мы несколько десятилетий жили, ориентируясь на западных, придуманных Голливудом героев, которые далеки от наших исконных ценностей. Но наше сложное время рождает новых невыдуманных героев. И о них особенно нужно рассказывать подрастающему поколению. Наш проект «Женщины-герои» призван раскрыть и показать невыдуманные образы удивительных девушек, которые в сложное для страны время стали настоящими соратницами для наших бойцов», — рассказала Виктория Рашина.

В настоящее время проект представляет в социальных сетях первые ролики цикла «Женщины-герои: Курск», в планах продолжение проекта. Художественный руководитель и режиссер проекта Мария Андреева (автор цикла «Русский Ренессанс»), креативный продюсер Алена Август.

По отзывам участников трека, встреча с Героем России и теми, кто плотно работает с участниками СВО, оказалась важной и своевременной. Важно наполнять медиапространство историями настоящих героев, формируя и верные ориентиры, и стойкость к информационным атакам у российской аудитории.

Участники трека «Пантеон героев» работают над тем, как рассказывать о современных героях — формируют подходы к освещению их историй, создают образы людей, чьи поступки задают нравственный ориентир, а наш проект стал наглядным примером работы.

Программы Академии стратегических коммуникаций реализуются Центром «ШУМ» при поддержке Администрации Президента РФ в рамках национального проекта «Молодёжь и дети».