Стартовал прием заявок на соискание третьей Национальной премии в области музейного дела имени Д.С. Лихачева. Заявки принимаются до 31 марта (включительно) на сайте Министерства культуры. Награждение лауреатов состоится 20 мая на сцене Государственного академического Малого театра России.

Премия учреждена в 2024 году Министерством культуры Российской Федерации с целью поощрения профессионалов, внесших существенный вклад в развитие музейного дела России, повышения общественной значимости музейных институций и престижа музейных профессий, а также привлечения общественного внимания к актуальному состоянию музейной сферы и перспективам ее развития.

Сегодня в России работает свыше 3 тысяч музеев, Музейный фонд РФ насчитывает более 70 млн. предметов, в отрасли заняты более 85 тыс. человек. Национальная премия им. Д. С. Лихачева призвана оценить труд этих людей, направленный на сохранение и изучение культурного наследия страны.

К участию в премии приглашаются: музеи и работники музеев, а также физические и юридические лица, организовавшие проекты в области музейного дела в период с 1 января по 31 декабря 2025 года. Временные ограничения не распространяются на номинации «Служение делу» и «Хранитель».

Заявки принимаются: от государственных, муниципальных и частных музеев, расположенных на территории Российской Федерации и зарегистрированных в соответствии с действующим законодательством, а также от некоммерческих организаций, осуществляющих музейную деятельность, профессиональных музейных объединений, союзов и ассоциаций.

С 2026 года премия вручается в 17 номинациях (добавлена номинация «Международный выставочный проект»):

Руководитель музея . Руководитель музея / музейной организации / филиала музея.

Научный сотрудник . Научный сотрудник / сотрудник музея, ведущий научные исследования.

Экскурсовод . Экскурсовод, методист / музейный педагог, ведущий экскурсионную деятельность.

Реставратор . Реставратор или коллектив реставраторов.

Музейный смотритель .

. Хранитель. Главный хранитель, специалист по учету музейных предметов и музейных коллекций, ответственный хранитель фондов/коллекций.

Главный хранитель, специалист по учету музейных предметов и музейных коллекций, ответственный хранитель фондов/коллекций. Издательский проект. Музейный издательский проект на бумажном носителе (кроме информационно-рекламных изданий).

Музейный издательский проект на бумажном носителе (кроме информационно-рекламных изданий). Пиар-кампания музея . Реализованный проект пиар-кампании (кампании по продвижению музея, музейного проекта, продукта).

Спецпроект музея. Инновационный музейный проект, имеющий социально-культурную, просветительскую, образовательную направленность.

Инновационный музейный проект, имеющий социально-культурную, просветительскую, образовательную направленность. Музейный маршрут . Музейный проект/продукт, востребованный в индустрии путешествий.

Выставочный проект.

Международный выставочный проект . Соискатели, реализовавшие на территории Российской Федерации или за рубежом выставочные проекты, направленные на укрепление и развитие международного и межрегионального сотрудничеств

Музейная экспозиция . Реализованный проект новой музейной экспозиции, реэкспозиции.

. Реализованный проект новой музейной экспозиции, реэкспозиции. Партнер музея . Партнер (физическое лицо: меценат, волонтер), институциональный партнер (юридическое лицо: образовательная, научная, культурная институция, компания креативных индустрий, финансовый, технический партнер, информационный партнер и т. д., сообщество, ассоциация, НКО социального сектора).

. Партнер (физическое лицо: меценат, волонтер), институциональный партнер (юридическое лицо: образовательная, научная, культурная институция, компания креативных индустрий, финансовый, технический партнер, информационный партнер и т. д., сообщество, ассоциация, НКО социального сектора). Национальное достояние. Проект в области музейного дела, направленный на формирование гармонично развитой, социально ответственной и патриотичной личности.

Музей года.

Служение делу. Работник музея по совокупности заслуг в развитии музейного дела Российской Федерации.

Взгляд в историю

Учрежденная в 2024 году премия объединила все аспекты музейного дела: исследование, сохранение, интерпретация и представление материального и нематериального наследия. За два года премия стала значимым событием в культурной жизни России, престижной наградой в сфере музейного сообщества.

В 2025 году было рассмотрено почти 800 заявок, 77 регионов, более 400 музеев. Лауреатами премии стали как небольшие, работающие с идентичностью жителей малых территорий и отдельных городов проекты, так и достижения общероссийского масштаба: выставки, объединяющие коллекции и кураторский опыт многих институций.

В номинации «Руководитель музея» победу одержал директор Оренбургского музея изобразительных искусств Юрий Комлев. Среди издательских проектов лучшим признан «Архитектура говорит. К 90-летию Музея им. А. В. Щусева». В категории «Музейный маршрут» награда досталась проекту «Куликово поле. Тропой тайн и загадок» Государственного музея-заповедника «Куликово поле».

В номинации «Партнер музея» приз вручили ПАО «Газпром» за восстановление интерьеров Зубовского флигеля Государственного музея-заповедника «Царское Село» и реставрацию Китайского дворца в Ораниенбауме (ГМЗ «Петергоф»), а также Научно-производственному предприятию «Системы контроля» за издательский проект для детей «О коллекциях Пермской государственной художественной галереи». Среди пиар-кампаний отмечен «Год Владивостокской крепости в Приморском крае».

В 2025 году были отмечены два выставочных проекта — оба петербургские: «ARS VIVENDI. Франс Снейдерс и фламандский натюрморт XVII века» Государственного Эрмитажа и «Город-герой Ленинград» Центрального выставочного зала «Манеж». Как «Национальное достояние» награждены всенародный исторический проект «Лица Победы — 2024» московского Музея Победы и проект возвращения в Россию иконы «Распятие» — памятника русской иконописи XV века, похищенного в годы Великой Отечественной войны, Новгородского музея-заповедника.

Обладателя специального приза «Служение делу» определяет учредитель премии — Министерство культуры. Его вручила глава ведомства Ольга Любимова за особый личный вклад в российское музейное дело президенту калининградского Музея Мирового океана Светлане Сивковой и заведующему отделом рукописей и старопечатных книг Государственного исторического музея Эмилии Шульгиной.

Лауреаты премии получают статуэтку, изготовленную по проекту скульптора Александра Ворохоба. Статуэтка — это отпечаток, условная наскальная фигура, идея обращения к памяти, к моменту сохранения, факту. Награды состоят из двух частей, что символизирует связь прошлого и будущего.