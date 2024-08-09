Центр «Зотов» представляет выставку «Мем. Маяковский медиа»‎ к 105-летию «Окон РОСТА»

Маяковский В.В. в купальном костюме. О.М. Брик (Фотограф), А.М. Родченко (Автор репродукции). 1923. Государственный музей В.В. Маяковского

В Центре «Зотов»‎ открылась выставка «Мем. Маяковский медиа»‎, посвященная яркому явлению авангардного искусства и творчества Владимира Маяковского — «Окнам РОСТА».

«Окна сатиры РОСТА» («Окна РОСТА») — яркий пример искусства начала XX века, встроенного в контекст социополитической и культурной реальности. «Окна» появились во время Гражданской войны и объединили в себе идеи конструктивизма, литературу, изобразительное искусство, рекламу и сатиру, создав новый язык коммуникации с аудиторией. Эти агитационные, злободневные плакаты на понятном языке информировали людей о последних новостях и выполняли функцию социальной рекламы. Размещались они в пустующих витринах города (отсюда «окна» в названии) и сменялись еженедельно. Значительная часть из них была придумана и создана Владимиром Маяковским.

Сегодня «Окна» можно интерпретировать как художественное пространство мемов, глубоко связанных с народным сознанием. Плакаты создавались и работали по законам современных нам массмедиа и включали приемы влияния на восприятие зрителя: яркие запоминающиеся образы, актуальные темы, понятный язык, взаимодействие через игру и юмор. В этом виде творчества Владимир Маяковский ярко реализовал роль художника нового времени — генератора креативных идей, автора и продюсера. Поэт создавал «мемы» — новый, понятный и простой язык, разъясняющий стремительно меняющийся мир — а затем сам превратился в фигуру-мем, миф советской идеологии и символический образ постмодернизма.

Афиша кинофильма «Не для денег родившийся» по сценарию В.В. Маяковского и Д.Д. Бурлюка по мотивам романа Д. Лондона «Мартин Иден». Маяковский В.В. 1918. Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

ГПП № 6 «Неделя профдвижения. Крепите профсоюзы!‎» Худож. М.М. Черемных. Текст В.В. Маяковского. 1921. Государственный архив Российской Федерации

ГПП № 208. «‎Берегись сырой воды!» Худож. В.В. Маяковский. Текст В.В. Маяковского. 1921. Государственный архив Российской Федерации

ГПП № 208. «‎Берегись сырой воды!» Худож. В.В. Маяковский. Текст В.В. Маяковского. 1921. Государственный архив Российской Федерации

В экспозицию вошло свыше 170 экспонатов, хранящихся в 14 музеях и личных собраниях, в частности: Государственном музее В.В. Маяковского, МИРА коллекции, Российском государственном архиве литературы и искусства, Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, архиве Александра Родченко и Варвары Степановой, Государственном центральном театральном музее имени А.А. Бахрушина, Государственной публичной исторической библиотеке России, Государственном музее истории российской литературы имени В.И. Даля, коллекции Андрея Хлобыстина и других.

Центральными экспонатами выставки станут «Окна РОСТА» — более 100 подлинных плакатов, придуманных и созданных Маяковским. Также в экспозиции представлены живопись, графика, скульптура, фотографии, лубки, плакаты, книги, газеты, фрагменты кино и спектаклей, аудиофрагменты стихотворений Маяковского.

Выставка поделена на пять тематических разделов — «Образ», «Метод», «Окна РОСТА», «Миф» и «Клуб друзей Маяковского». В разделе «Образ» можно узнать о поэте от первого лица и увидеть его глазами современников через фотографии, шаржи, записки, тексты о себе. Раздел «Метод» предложит взглянуть на слои художественной культуры, из которых собирается плакатное искусство, созданное Маяковским. В разделе «Окна РОСТА» продемонстрированы сами произведения («Окна») — прообраз современных мемов. Превращению Маяковского в советский миф и мем посвящен раздел «Миф», а дальнейшему переосмыслению творчества и фигуры поэта в современном искусстве — раздел «Клуб друзей Маяковского».

В «Клубе друзей Маяковского» будут представлены работы участников одноименного клуба, организованного в 1986 году с целью рефлексии авангарда, — Тимура Новикова, Георгия Гурьянова, Андрея Хлобыстина и Дениса Егельского. Раздел также будет включать работы современных авторов. В их число войдет московский художник-иллюстратор Антон Гудим (Gudim), известный короткими ироничными веб-комиксами об окружающей действительности, специально для выставки создавший пять комиксов.

Дополнит разделы экспозиции «Мем-лаборатория», приглашающая посетителей выставки поработать с художественным языком и методом плакатного искусства и создать свое «окно».

К открытию выставки «Мем. Маяковский медиа» во второй раз пройдет Маяковский Weekend. В течение трех дней посетителей ждут мероприятия, посвященные жизни и творчеству поэта. В программе — Book Speed Dating; книжный своп, где изданиями можно будет обменяться с известными блогерами и амбассадорами центра; авторские экскурсии по новой выставке; книжный клуб; специальные кинопоказы от Союзмультфильма для всей семьи; распродажа в магазине «Зотов. Вещь!» и другие мероприятия. Партнер уикенда: Государственный музеей В.В. Маяковского.

В рамках параллельной программы к выставке пройдут лекции о мемах с антропологической точки зрения, типографике, зарождении и развитии рекламы в России. Также состоятся серия мастер-классов для подростков по созданию зинов и семейные воркшопы по плакатному искусству.

Автор В.В. Маяковский. Не позднее 1941. Государственный музей истории российской литературы имени В.И. Даля

В.В. Маяковский с поздравлением с Новым годом В.В. Семянникову от В. Родченко. Варвара Родченко (Степанова). Архив Александра Родченко и Варвары Степановой

В.Маяковский, Д. и Н.Бурлюки, Б.Лившиц и А.Крученых. Неизвестный фотограф. 1913. Государственный музей В.В. Маяковского

Открытие памятника В.В. Маяковскому в Москве. Н.С. Лаврентьев. 1958. Государственный музей В.В. Маяковского