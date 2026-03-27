В МХТ имени А.П. Чехова вручили «Премии Художественного театра»

В четвертый раз на главной сцене Московского Художественного театра имени А.П. Чехова состоялось вручение престижной «Премии Художественного театра». Эта награда отмечает выдающиеся достижения молодых деятелей искусств (до 35 лет), которые ярко проявили себя в прошлом году. Финансовую поддержку премии оказывает банк ВТБ.

В этом году церемония была посвящена теме наставничества — людей, помогающих молодым талантам раскрыться и найти свой путь. Художественный руководитель МХТ Константин Хабенский подчеркнул, что это дань уважения всем учителям, начиная с основоположника театра, Константина Сергеевича Станиславского. Особые слова были сказаны в адрес Игоря Золотовицкого, чьи яркие и вдохновенные речи традиционно открывали церемонию, задавая позитивный тон вечеру. Хабенский выразил надежду, что дух жизнеутверждения, который нес Золотовицкий, сохранится.

Традиционный «гул» студентов Школы-студии МХТ, занимающих балкон, действительно прозвучал, подтверждая преемственность. В торжественном номере, посвященном наставникам, приняли участие 70 студентов, которые вместе с Константином Хабенским вручили награду в специальной номинации «Зачет» студентке пятого курса продюсерского факультета Екатерине Балашовой.

В номинации «Опера» премию получила Екатерина Лукаш за исполнение партии Иоанны д’Арк. Награду вручила оперная дива Анна Аглатова, которая подчеркнула важность учителей в жизни артистов.

Премьер Большого театра Игорь Цвирко вручил награду в категории «Балет» Ивану Поддубняку, отметив его роль в постановке «Конька-Горбунка». Лауреат, в свою очередь, призвал зрителей поблагодарить тех, кто их поддерживает.

Литературную награду вручил Владимир Толстой. Лауреатом стала Анна Лужбина за роман «Крууга».

Скрипач Даниил Коган был удостоен премии в номинации «Классическая музыка» за исполнение концерта В. Горлинского. Он отметил уникальность этого события для классического музыканта.

Композитор Никифор Яковлев получил награду за произведение «Ытаа» в категории «Современная академическая музыка».

Особая номинация «Без комментариев» отметила режиссера Олега Кудряшова. Мастер, принимая награду, посвятил ее своему учителю Марии Кнебель, чья судьба неразрывно связана с МХТ.

Режиссер Владимир Хотиненко вручил премию в номинации «Кино» Дарье Лебедевой за фильм «Сводишь с ума».

В завершающей категории «Театр» награда досталась Сергею Волкову за спектакль «Идиоты». Актер и режиссер особо отметил своего мастера — Юрия Бутусова.

Все лауреаты получили дипломы и статуэтки, повторяющие горельеф «Пловец» Анны Голубкиной. Дополнительным призом от МХТ стала возможность использовать Новую сцену театра для своих творческих проектов. Церемонию режиссировал Андрей Вальдберг, а продюсером выступила Полина Зуева.