Асия растрогала поклонников до слез новым клипом на песню «Лампочка» (OST Новые Пацанки)

Асия выпустила шестиминутный сверхэмоциональный, жизненный и такой правильный клип на трек «Лампочка» (OST Новые Пацанки).

Песня посвящена тяжелым переживаниям девчонок, которым и по сей день приходится сталкиваться со сложностями, бороться не только с собой, но и всеми обстоятельствами внешнего мира.

В видео наблюдается типичная картина: пьющий отец, болеющая мать и дочь, на которую в столь юном возрасте свалилось бремя ответственности за всю семью. Атмосфера ролика с первых секунд проникает в сердца и трогает до глубины души. В какой-то момент становится понятно, что героиня клипа понимает, куда уходит её жизнь. Постепенно она решается на новые знакомства, новые эмоции и новую жизнь.

«Эта история очень глубокая. У нас получился сделать практически мини-фильм о жизни, который, я надеюсь, даст многим надежду и зажжет ту самую лампочку. Ну и думаю, что все будут плакать в конце, потому что я сама, когда читала сценарий и уже на съемочной площадке, видела и ощущала, насколько это сильная эмоция, – рассказывает исполнительница песни Асия. – Мы хотели донести смысл этим клипом, потому что сама песня предполагает, что здесь будет над чем подумать. Поэтому красивый ряд точно не про меня».

Режиссером клипа выступил Виталий Дудник.

В конце сентября состоялась премьера седьмого сезона шоу «Новые Пацанки» на телеканале «Пятница!», музыкальной темой которого выступил трек «Лампочка» (OST Новые Пацанки). Как говорит сама певица, этим треком она хотела донести главную мысль: «я здесь и всегда могу быть рядом, чтобы поддержать тебя».

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