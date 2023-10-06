5 октября, в День образования Адыгеи, РТРС торжественно включил новую архитектурно-художественную подсветку радиомачты в Майкопе.

Световое шоу стало частью праздничного концерта звезд российской эстрады и мастеров искусств региона. На главной городской площади собрались тысячи зрителей. Запуск иллюминации транслировался на экранах по бокам от сцены.

Символическую кнопку запуска нажали председатель Комитета Республики Адыгея по делам национальностей, связям с соотечественниками и средствам массовой информации Аскер Шхалахов и директор филиала «РТПЦ Республики Адыгея» Александр Еременко. 6760 светодиодных пиксельных светильников и восемь прожекторов преобразили силуэт вечернего Майкопа. После концерта небо над городом раскрасил салют.

Современная подсветка 200-метрового сооружения — подарок жителям республики от РТРС.

Реализация проекта заняла суммарно более четырех месяцев. Блистающая огнями радиомачта станет достопримечательностью Адыгеи и украшением новой зоны отдыха «Мэздах» площадью 435 га.

Светодиодные гирлянды могут работать как в статическом, так и в динамическом режимах, воспроизводя различные эффекты: от смены цветов до сложных визуальных образов. Установленные на отметке 178 метров светильники позволяют включать эффект маяка.

Объект связи в Майкопе транслирует 20 цифровых телеканалов и четыре FM-радиостанции для 300 тысяч жителей региона.

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