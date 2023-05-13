В День Победы волгоградцы увидели поэторию «Дороги Памяти»

Уникальный концерт — поэтория «Дороги памяти», посвященный 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, прошел в Волгограде. Поэзия, музыка и кадры кинохроники. Зрители получили возможность соприкоснуться с дыханием войны, с горечью потерь трех стран - Российской империи, СССР и России.

Концертный зал Волгоградской филармонии полон людей. Здесь собрались жители и гости города. Главными зрителями, конечно же, стали ветераны Великой Отечественной войны.

На сцене известные актеры: Игорь Петренко, Елена Захарова, Денис Матросов, Владимир Глазунов, Мария Капустина. Они рассказали зрителям историю страны через судьбы людей — прочитали стихи Александры Капусткиной, Давида Самойлова, Юрия Левитанского, Елены Заславской, Анны Долгаревой, Екатерины Чернышевой, Рамсула Гамзатова. Особый отклик зрителей получили произведения «Сталинграду» Ольги Берггольц и строки произведения Влада Маленко «Ангелы Сталинграда».

«Я приехал не один, а решил взять портрет одного из своих героев-дедов, который молодым погиб под Сталинградом – Михаил Конев, разведчик», – делится актер театра и кино, лауреат Государственной премии РФ Игорь Петренко.

Елена Захарова весь концерт еле сдерживала слезы.

«Мой дедушка воевал на фронте, прошел всю войну. Он мало, что мне рассказывал, и его уже давно нет в живых. В моем детстве, когда он был жив, мы как-то о войне особо не говорили. Знаете, многие говорят, кто был на фронте, не любят об этом рассказывать. Мне кажется, существует какая-то генетическая память», – рассказала она.

Аккомпанировали исполнителям солисты Волгоградского академического симфонического оркестра. Прозвучали произведения современных авторов классической музыки — Тихона Хренникова младшего «Память о Сталинграде» и «Прохоровская битва», Алексея Чернакова «Сибирская поэма», Дмитрия Бородаева Симфониетта, фрагменты из балета Алины Небыковой «Бессмертный полк», Владимира Шергова «Солнечное злато», Екатерины Куличевой «Симфония рассвета», эпизоды кантаты Марии Генченковой «Да воскреснет Русь святая», Александра Петрова «Лития памяти русских воинов», фрагменты симфонической поэмы Андрея Батурина «История Великой Победы».

Впечатление усиливали редкие кадры из хроники Госфильмофонда.

Специальным гостем программы стал Академический хор Волгоградского государственного института искусств и культуры под управлением художественного руководителя Марины Котовой. Хором совместно с Волгоградским академическим симфоническим оркестром в финале программы было исполнено произведение Алины Небыковой «Ода Миру». Солировала финалистка 8-го сезона телевизионного проекта «Голос. Дети» Юлия Гаврилова. Партию фортепиано исполнила концертмейстер факультета искусств ВГИИК Людмила Беловолова.

«Что отличает наш проект от других проектов, где тоже есть мелодекламация? Это то, что в Поэтории звучат музыка и стихи наших современников. И не просто музыка, а произведения, написанные академическими композиторами, унаследовавшими национальные традиции русской академической школы, несущей высокий культурный код нашей страны. Мы очень рады, что показали Поэторию 9 мая в Волгограде, в юбилейный год – 80-летия Победы в Сталинградской битве», – отметила руководитель проекта, композитор, председатель Совета Союза композиторов Евразии Алина Небыкова.

В свою очередь президент Союза композиторов Евразии Андрей Батурин отметил, что сегодня подобная тематика как никогда волнует молодежь.

«Молодые композиторы и поэты, не сговариваясь в марте прошлого года, вдохновленные композитором Алиной Небыковой и поэтом Александром Капусткиным, создали этот спектакль. И он точно отражает в себе настроение нашего общества. Это ответ молодых творцов на все вызовы, брошенные нам сегодня Западом, демонстрация единства и уверенность в победе. А Сталинград — эта та земля, где это все ощущается с утроенной силой», — подчеркнул Андрей Батурин.

Эмоции переполняли зрительный зал: кто-то скандировал «Браво!», а кто-то вытирал на лице слезы… По окончанию концертной программы зал приветствовал артистов, авторов сочинений и организаторов проекта стоя!

Подарок волгоградцам ко Дню Победы был подготовлен благотворительным фондом содействия культуре и спорту «ЮнОлимп» совместно с Союзом композиторов Евразии при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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