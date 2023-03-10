В Красноярске стартовал юбилейный Транссибирский Арт-фестиваль

10 марта на сцене Красноярской филармонии состоялось открытие X Транссибирского Арт-фестиваля. Красноярский академический симфонический оркестр под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Ланде предложит слушателю российскую премьеру скрипичного концерта Полада Бюльбюль оглы, солист – народный артист РФ Вадим Репин.
Народный артист РФ Вадим Репин
Также в концерте прозвучат хрестоматийная Рапсодия на тему Паганини Сергея Рахманинова в исполнении пианиста Вадима Руденко и редко исполняемая юношеская Симфония Рихарда Вагнера.
«С 2015 года Красноярск является важнейшей и неизменной частью музыкальной магистрали Транссибирского Арт-фестиваля. Мы очень рады, что ежегодно его география расширяется внутри региона. В юбилейный год помимо Красноярска концерты пройдут в Канске, Зеленогорске и Ачинске», – рассказывает генеральный директор Красноярской филармонии Евгений Стодушный.
Наряду с симфоническими программами на фестивале прозвучит нетривиальная программа камерного жанра.
12 марта Вадим Репин (скрипка), Елена Таросян (скрипка), Юлия Галиева (альт), Александр Князев (виолончель) и Вадим Руденко (фортепиано) представят красноярской публике камерные сочинения Дебюсси и Франка.
14 марта артисты исполнят произведения Сен-Санса, Менотти и Франка в Канске.
15 марта группа Вадима Эйленкрига «Eilenkrig Crew» выступит во Дворце культуры Зеленогорска.
17 марта на симфо-джазовом вечере выступят Вадим Эйленкриг (труба) и Екатерина Мечетина (фортепиано) совместно с Красноярским академическим симфоническим оркестром под управлением Владимира Ланде.
Впервые в Красноярске будет представлен проект МОDANSE, объединивший балеты «Как дыхание» Мауро Бигонцетти на музыку Г.Ф. Генделя и «Габриэль Шанель» Ильи Демуцкого в постановке Юрия Посохова. Роль легендарной француженки 18 марта на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского исполнит прима-балерина Большого театра и этуаль театра Ла Скала Светлана Захарова.
Завершат красноярскую часть фестиваля два приглашенных симфонических коллектива.
28 марта на сцене Красноярской филармонии выступит Российский национальный оркестр под управлением Алессандро Кадарио, солист – Вадим Репин, ведущий – Ярослав Тимофеев.
2 апреля Московский государственный симфонический оркестр под руководством Ивана Рудина даст концерт в Ачинске.
В 2023 году Транссибирский Арт-Фестиваль пройдет с 8 марта по 16 октября в Новосибирске, Красноярске, Барнауле, Омске, Санкт-Петербурге, Самаре и Москве. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры РФ, Президентского Фонда культурных инициатив в рамках национального проекта «Культура». Организатором Фестиваля в Красноярском крае выступает Красноярская краевая филармония при поддержке Министерства культуры Красноярского края.Источник – сайт сетевого СМИ artmoskovia.ru.
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