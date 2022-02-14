В День всех влюбленных «Малыш ТВ» представит две премьеры анимационных сериалов

14 февраля 2022 года, эксклюзивно, в дневном эфире с 14:00 до 14:30 и в вечернем с 19:00 до 19:30 состоится мировая премьера второго сезона анимационного сериала «Ди-Ди» (производство — Neon Creations Inc, Toonz Entertainment Pte Ltd, Cengkerik SDN BHD, Telegael Teoranta).

Во втором сезоне зрителей ждет продолжение захватывающих приключений удивительной девочки-волшебницы Ди-Ди. Жизнь малышки изменилась в тот день, когда она нашла в шкафу книгу заклинаний и обрела необыкновенные магические способности. Ди-Ди всегда помогают ее верные друзья: птичка Нино, зайчишка Ми-Ми, повар Тигги, малыши Бибигусы и другие обитатели сказочного места, вместе с которыми девочка может справиться с любыми трудностями. Действие разворачивается в сказочном городке Абра-Кадабра, уютном и живописном месте, где деревья растут на крышах домов, на балконах цветут маки, а в окнах блестит радуга.

Сериал «Ди-Ди» учит малышей ценности дружбы, терпению и умению действовать сообща в трудных ситуациях.

Также, 14 февраля в дневном эфире с 14:30 до 15:00 и в вечернем эфире с 20:00 до 20:30, пройдет всероссийская премьера второго сезона анимационного сериала «Брико» (производство — Toonz Media Group (Индия), Fauna Entertainment (Турция)).

«Брико» — уникальный детский проект в стиле edutainment. «Брико» предназначен для малышей от 4 лет, которые хотят приобрести полезные навыки и узнать, как весело и интересно проводить время с родителями и друзьями. В каждой серии маленькие зрители могут наблюдать за увлекательными и познавательными приключениями любознательного мальчика Брико и его лучшего друга – веселого кролика Хепи. Герои любят создавать поделки, в каждой серии они открывают коробку с каким-то сюрпризом и, благодаря своей фантазии, превращают обыденные предметы в игрушки или украшения для дома. Вслед за героями анимационного сериала маленькие зрители вместе с родителями смогут самостоятельно создавать удивительные поделки.

Эксклюзивно в России — только на канале «Малыш ТВ»!

Вы можете оказать поддержку нашему СМИ, пожертвовав произвольную сумму денежных средств по предложенной ссылке или воспользоваться QR-кодом. Оператор пожертвований – сервис CloudTips (от Тинькофф и CloudPayments).

С уважением и благодарностью, главный редактор Ольга Неснова.