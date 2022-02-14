Вторая сессия киноклуба Colosseum в «Современнике»

22, 24 и 25 февраля 2022 киноклуб соберётся во второй раз. Если вы не попали на декабрьские показы, то сейчас есть шанс наверстать упущенное, поговорить об актуальном кино и стать почётным членом Colosseum.

В течение трёх дней на Другой сцене нам предстоит посмотреть две полнометражных картины, по поводу третьего показа пока сохраним интригу — скажем только одно: выбравший её герой киноклуба — доктор физико-математических наук и популяризатор науки, ведущий программы «Вопрос Науки», зав лабораторией в Физическом институте РАН Алексей Семихатов. Вторым героем февральской сессии Colosseum станет журналист Ренат Давлетгильдеев. В рубрике «эксперимент» куратор проекта Владимир Надеин представит дебютный фильм режиссёрки Екатерины Селенкиной.

Киноклуб Colosseum унаследовал своё название от кинотеатра «Колизей», в здании которого сегодня располагается «Современник». Идея проекта заключается в том, чтобы исследовать кино, которое выбирают наши современники, и попробовать сформулировать, что делает киноискусство по-настоящему актуальным. Как мы выяснили в рамках первой сессии киноклуба, категория современности связана с понятием времени лишь косвенно: так, снятый в 1971 году фильм «Проверка на дорогах» Алексея Германа (его на киноклубе представил Виктор Рыжаков) сегодня имеет невероятно актуальное, острое звучание, вступает в живой резонанс с реальностью не меньше, чем картины, созданные в 2020 и 2021 году.

Герои февральской сессии киноклуба выбрали очень разное (если не сказать полярно разное) кино. В первый день киноклуба мы посмотрим картину «Обходные пути» Екатерины Селенкиной, признанной лучшей режиссёркой до 40 лет на Венецианском кинофестивале. 24 февраля нас ждёт секретный показ от Алексея Семихатова, а 25 февраля Ренат Давлетгильдеев представит картину «Тише!», к обсуждению фильма присоединится его режиссёр Виктор Косаковский.

Попасть на показы в Colosseum может каждый желающий. Для этого необходимо зарегистрироваться: https://sovremennik.ru/events/vtoraya-sessiya-kinokluba-colosseum .

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