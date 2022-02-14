Авторы провокационный драмы «Удовольствие» посетят Россию в честь премьеры

23 февраля 2022 года в российский прокат выходит «Удовольствие» — независимый фильм о первых шагах шведской девушки на сцене индустрии для взрослых в Калифорнии, сенсация «Сандэнса» 2021 года и участник Каннского кинофестиваля 2020 года. Чтобы поддержать премьеру, режиссер Нинья Тюберг представит фильм в Москве и Санкт-Петербурге.

19 февраля в киноцентре «Октябрь» в рамках проекта «КАРО.Арт» пройдут зрительский показ и Q&A-сессия, на которой к Нинье присоединится исполнительница главной роли София Каппель. Модерировать дискуссию будет журналистка Алиса Таежная. Визит организуют компания Arthouse и видеосервис Wink.

«Удовольствие» — дерзкая драма о тернистом пути молодой шведки в американской порноиндустрии. 19-летняя Белла Черри (София Каппель) приезжает в Лос-Анджелес, чтобы стать суперзвездой кино для взрослых, но узнаёт на личном опыте о том, какая это жесткая, конкурентная и опасная среда.

Это честное и смелое кино о женщинах в кадре и мужчинах за камерой, власти и риске в серой зоне фильмов категории 18+. Картина поднимает сверхактуальные на сегодня темы — выстраивания личных границ, важности получения согласия, прав женщин и многие другие.

Премьера «Удовольствия» состоялась на фестивале «Сандэнс» в 2021 году — фильм был номинирован на Гран-при за лучшую драму в международном конкурсе. В 2021 на фестивале в Гётеборге «Удовольствие» получил приз ФИПРЕССИ.

Фильм «Удовольствие» выйдет в российский кинопрокат 23 февраля, а в марте будет эксклюзивно доступен на видеосервисе Wink.

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