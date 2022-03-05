Возвращение «Лоэнгрина»

На главную оперную сцену страны после почти столетнего перерыва вернулся «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера. Новый спектакль – результат копродукции Большого театра с Метрополитен-опера. Создала его международная команда: канадский режиссер Франсуа Жирар, американский дирижер Эван Роджистер, дизайнер, художник из Гонконга Тим Йип, художник по свету Дэвид Финн, видеохудоджник Питер Флаерти. В двух составах спектакля задействованы российские и зарубежные артисты, востребованные на ведущих сценах мира.

Ортруда – Мария Лобанова. Фридрих фон Телрамунд – Тамас Майер

Сцена из спектакля «Лоэнгрин»

Эльза – Йоханни фон Оострум

Эльза – Йоханни фон Оострум. Фридрих фон Телрамунд – Тамас Майер

Премьера оперы «Лоэнгрин» состоялась в Большом в 1889 году. Спектакль выдержал почти сто представлений. В той постановке блистали Леонид Собинов и Антонина Нежданова, в исполнении которых образы Эльзы и Лоэнгрина стали эталоном советского времени.

Сегодняшний «Лоэнгрин» – продукт XXI века, в котором задействованы сценические технологии, позволяющие создать масштабное и красивое зрелище – именно таков новый спектакль. И тем ценнее, что зрелище не стало самоцелью или выражением некой новомодной концепции. Это тот случай, когда спектакль органичен музыке и транслирует именно композиторские, а не режиссерские идеи.

Сюжет о любви и ненависти, радости и страдании, искушении и спасении собран Вагнером из древненемецких мифологических источников, представлен сценографически аскетично: единственный декорационный элемент – это стена словно бы из давно застывшей лавы, впитавшей признаки времени – ее материал так же вечен, как идеи добра и зла, раскрывающиеся здесь на основе древнего эпоса. Графичная фактура поверхности стены от действия к действию меняется, резонируя настроениям сюжета. В самом ее центре – овальное окно, выполняющее функции своеобразного портала, связывающего два мира – земной и небесный. Именно из этого окна, в котором непрерывно меняются видеокартины живого космоса, прибывает посланник небесного Грааля Лоэнгрин для чудесного спасения главной героини Эльзы.

В целом же художественный облик спектакля складывается из черно-белой и красно-зеленой цветовой палитры, которая дана в космическом видеоряде и костюмах брабантцев – грандиозной хоровой массы. И хотя художник Тим Йип уверяет, что никаких символических смыслов цветов он не имел в виду, противостояние двух пар главных героев – Эльзы с Лоэнгрином и Ортруды с Тельрамундом – обозначено недвусмысленным цветовым контрастом белого и красного. Расположение хора, занимающего всю сцену по ширине, имеет свою графику – он включается в строгие и симметричные композиции неторопливых и выверенных мизансцен, которые отвечают ритму музыки. Хор – и комментатор, и участник сюжета, и часть единого художественного ряда. Интересно световое визуальное преображение хора с помощью оригинальных световых решений: участники его, распахивая черные плащи словно крылья, все время создают меняющуюся цветовую гамму, а иногда и просто исчезают из поля зрения аудитории, находясь на сцене.

Музыкальная часть под руководством Антона Гришанина – это стилистически и технически выверенная конструкция, в которой вокальные партии – голоса оркестра – тембрально и динамически точно вплетены в общую архитектонику. Музыкальный массив распределен акустически по всему залу: излюбленные Вагнером медные духовые звучат из-за сцены и из зрительного зала, пронзая звуком все его пространство.

Солисты, представленные интернациональным составом, не только хорошо поют, но и прекрасно играют. Широко востребованный в Европе Томислав Мужек в роли Лоэнгрина выдержан и спокоен, его ровный, бесстрастный голос как нельзя лучше подходит к этой роли. Эльза в исполнении обладательницы мягкого сопрано Йоханни ван Оострум непосредственна и романтична. Ортруда Марии Лобановой совмещает лесть, страсть и хищность, а Томас Майер в роли Тельрамунда напорист и эмоционален.

Грандиозность постановки, в которой задействовано 200 человек на сцене и 100 в оркестре, не может не захватывать внимания – это зрелище, оставляющее яркое впечатление.

Евгения АРТЕМОВА,

Фото – Юсуп ДАМИРОВ

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